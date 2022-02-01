Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in tepkisine rağmen Filistinlilere yönelik ayrımcılığı ortaya koyan raporu yayımlayacak

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Uluslararası Af Örgütü, İsrail’in yayımlamama çağrılarına rağmen, İsrail’in Filistinlilere yönelik “ayrımcı” politikalarını ortaya koyan raporu bugün (1 Şubat 2022) yayımlayacaklarını duyurdu.

Uluslararası Af Örgütü’nün, İsrailli insan hakları grubu B’Tselem ve İnsan Hakları İzleme Örgütü’yle birlikte bugün yayımlayacağı rapor, İsrail’in Filistin bölgelerinde ve Arap vatandaşlarına yönelik ‘apartheid’ suçu işlendiğini ortaya koyuyor.

AFP’ye konuşan Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, raporu bugün (1 Şubat 2022) yayımlayacaklarını duyurdu.

Callamard, “Geçen yılın ekim ayında İsrail Dışişleri Bakanı’na ulaşıp raporla ilgili görüşmek istediğimizde karşılık vermesini isterdik. Teklifimize o zaman dönmedi. Şimdi bize raporu yayımlamama çağrısı yapmak için çok geç.” dedi.

Callamard, İsrail Devleti’nin uygulamalarına yönelik eleştirinin hiçbir şekilde antisemitizm olmadığını da ekledi ve şöyle devam etti: “Uluslararası Af Örgütü, güçlü bir şekilde antisemitizmin, ırkçılığın her türlü şeklinin karşısında duruyor. Dünyanın dört bir yanında çeşitli liderlerin antisemitik ifadelerine ve bu tür eylemlere ısrarla karşı durduk.”

İsrail, rapora yayımlanmadan 'taraflı' dedi

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Af Örgütü'nün raporu henüz yayınlanmadan tüm suçlamaları reddettiklerini belirten bir açıklama yapmıştı.

Lapid, raporun "yanlış", "taraflı" ve "Yahudi karşıtı" olduğunu söylemiş ve "terörist grupların yalanlarına atıfta bulunduğunu" iddia etmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı, "Af Örgütü bu yanlış raporu yayımlayarak çifte standart yapıyor ve İsrail'in meşruiyetini bozmak için onu şeytanlaştırıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamada, "Af Örgütü'nün raporu saldırganlara sadece İsrail'e değil, dünyanın her yerindeki Yahudilere zarar vermeleri için yeşil ışık yakıyor" denilmişti.