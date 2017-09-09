ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ GENEL SEKRETERİ SHETTY, SİLİVRİ'DE İDİL ESER'İ ZİYARET ETTİ

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty, Büyükada soruşturması kapsamında yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan Uuluslararası Af Örfgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser\'i, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi\'nde ziyaret etti.

Yaklaşık 1 saat süren ziyaret sonrası açıklamada bulunan Shetty, İdil Eser ile birlikte tutuklananların sadece insan hakları çalışmaları nedeniyle cezaevinde bulunduğunu savunarak, \"Bu insanların derhal tahliye edilmesi gerekir\" dedi.

Adalet Bakanlığı\'ndan aldığı özel izin ile bugün öğle saatlerinde Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü\'ne gelen Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty, Büyükada soruşturması kapsamında yaklaşık 3 aydır Türkiye\'de bulunan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser\'i ziyaret etti.

Salil Shetty, İdil Eser\'i ziyaret etmek için tutuklu bulunduğu cezaevine geldiğini belirterek, \"İdil Eser ve arkadaşları Büyükada\'da düzenlenen çalıştay sırasında tutuklandılar, hiçbir delil sunulmadan. Sadece insan hakları alanında yaptıkları çalışmalar nedeniyle tutuklandılar. Ben buraya hem Uluslararası Af örgütünün dayanışmasını göstermek için hem de insan haklarının suç olmadığını ifade etmek için geldim\" dedi.

Shetty konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Biliyorsunuz İdil\'in ailesi yok. Ve şu anda, halihazırda yakın arkadaşları da onunla görüşemiyor. Ben Adalet Bakanlığı ile görüşmemde arkadaşlarının da gelip onu ziyaret edebilmesi için bir talepte bulundum. Umarım bu talep de gerçekleşir ve arkadaşları gelip onu ziyaret eder.

\"BÜYÜKADA\'DA TUTUKLANANLAR HERHANGİ BİR HUKUKSUZ FAALİYETTE BULUNMUYORLARDI\"

\"İdil gayet iyiydi, koşulları da iyi görünüyor. Ama onun iyi olup olmaması değil, sorun ilk başta neden şu anda tutuklu olduğudur. Büyükada\'da tutuklananlar herhangi hukuksuz bir faaliyette bulunmuyorlardı. Dolayısı ile İdil\'in vermek istediği mesajla insan hakları, insan onuru gibi için hala savaşacağıdır. Ve Af Örgütü ile birlikte savaşacağı değerlerin de arkasında duracağıdır.\"

\"BİZİM BURADA TEK BİR TALEBİMİZ VAR; BU İNSANLARIN DERHAL TAHLİYE OLABİLMESİ\"

\"Bizim burada tek bir talebimiz var; bu insanların derhal tahliye olabilmesi. Çünkü bu insanların şu anda tutuklu olması için hiçbir kanıt bulunmuyor. Bu insanların şu anda cezaevlerinde olmalarının herhangi bir temeli yok. Bu insanlar sadece insan hakları çalışmaları nedeniyle cezaevindeler. Dolayısı ile derhal tahliye edilmeleri gerekir.\"

Görüntü Dökümü:

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-Salil Shetty\'nin ile cezaevi önünde açıklaması

-Cezaevi\'nden genel ve datay görüntü

-Açıklamadan genel ve detay görüntü

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