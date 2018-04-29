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BBC Türkçe

Uluslararası Af Örgütü: Fransa OHAL'i barışçıl gösterileri engellemek için kullanıyor

Uluslararası Af Örgütü son raporunda Fransa'yı, 2015'ten beri süren olağanüstü hâli barışçıl protesto gösterilerini engellemek için kullanmakla suçladı. Fransa henüz Londra merkezli insan hakları kuruluşuna yanıt vermedi.

29 Nisan 2018 20:30

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü) son raporunda Fransa'yı, 2015'ten beri süren olağanüstü hâli (OHAL) barışçıl protesto gösterilerini engellemek için kullanmakla suçladı. Fransa hükümeti henüz raporla ilgili olarak bir açıklama yapmadı.

Uluslararası Af Örgütü'nün raporunda Fransa hükümeti, özellikle çevre ve işçi hakları gibi konularda düzenlenen barışçıl protesto gösterilerini engellemek için OHAL yetkilerini kullandığı gerekçesiyle eleştirildi.

Fransa'da, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün 13 Kasım 2015'te başkent Paris'te düzenlenen ve 130 kişinin öldüğü saldırıların ardından OHAL ilan edilmişti.

7 Mayıs'ta Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron, hükümetin parlamentodan, süresi 15 Temmuz'da dolacak OHAL'in uzatılmasını isteyeceğini açıklamıştı.

Fransa polisi OHAL uyarınca insanları daha uzun süre ev hapsinde tutabiliyor ve evleri resmi izin olmadan arayabiliyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün raporuna göre, Fransa'da Kasım 2015 ile 5 Mayıs 2017 arasında toplanma hakkını yasaklayan 155 kanun hükmünde kararname yayımlandı.

Çoğu, iş kanunu reformuna ilişkin gösterilere katılmalarını engelleyen 639 kararname de çıkarıldı.

Af Örgütü ayrıca Fransız güvenlik güçlerinin "kamu düzenini tehdit ediyor gibi görünmeyen" barışçıl göstericilere karşı "gereksiz ya da orantısız güç kullandıklarını" bildirdi.

Örgütün araştırmacısı Marco Perolini de yaptığı yazılı açıklamada, "Olağanüstü hâl kanunları Fransız halkını terörizm tehdidinden korumak için çıkarıldı ancak onların barışçıl protesto yapma hakkını kısıtlıyor" dedi.

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