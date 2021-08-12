Uluslararası Af Örgütü: Etiyopya'nın Tigray bölgesinde kadınlara yönelik cinsel şiddet, insanlık suçu teşkil ediyor

Uluslararası Af Örgütü'nün yeni raporuna göre, askerler ve milisler, Etiyopya'nın savaştan etkilenen Tigray bölgesinde yüzlerce kadın ve kız çocuğunu cinsel şiddete maruz bıraktı.

Af Örgütü'nün hazırlamak için tıp uzmanları ve cinsel şiddete maruz kalan 63 kişiyle görüştüğü rapor, Etiyopya Ulusal Savunma Gücü (ENDF), Eritre Savunma Gücü (EDF), Amhara Bölgesel Polis Özel Gücü (ASF) ve bir Amhara milis grubu olan Fano üyeleri tarafından gerçekleştirilen yaygın tecavüz ve cinsel şiddeti detaylandırıyor.

Uluslararası Af Örgütü yaptığı açıklamada, "Askerler ve milisler, Tigraylı kadın ve kız çocuklarını tecavüz, toplu tecavüz, cinsel kölelik ve diğer işkence biçimlerine, ayrıca etnik hakaretler ve ölüm tehditlerine maruz bıraktılar" dedi.

Saldırıya uğrayanlar arasında çocuklar ve hamile kadınların da olduğu belirtilen raporda, "Tigray'da kadınlara ve kız çocuklarına karşı işlenen cinsel şiddetin ölçeği göz önüne alındığında, insanlığa karşı suç teşkil edebilir" denildi.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard yaptığı açıklamada, "Tecavüz ve cinsel şiddetin, Tigray'daki kadın ve kız çocuklarına kalıcı fiziksel ve psikolojik zarar vermek için bir savaş silahı olarak kullanıldığı açık. Yüzlerce kişi vahşice şiddete maruz kaldı" dedi.