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Yaşam

Uluslararası Af Örgütü Ekip Arkadaşları arıyor

10 Ekim 2008 03:00

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi bülten yayınının abonelik faaliyetlerini yürütmek üzere kuracağı ekip için çalışma arkadaşları arıyor.
İstanbul’un çeşitli mekanlarında yürütülecek olan bu çalışma birebir insanlara ulaşarak; Uluslararası Af Örgütü ve çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek yeni bülten aboneleri kazanmaya yönelik olacak.
• Etkili bir iletişim gücünüz olduğuna inanıyorsanız,
• Ekip çalışmasından hoşlanıyor ve başarıyla ekibe uyum sağlayacağınızı düşünüyorsanız,
• İnsan hakları konusunda duyarlıysanız ve insan hakları mücadelesine katkı sunmak istiyorsanız,
• Uluslararası Af Örgütü, çalışmaları ve etkinlikleri ile ilgileniyorsanız,
• Enerjik ve pozitif bir kişiliğe sahip olduğunuzu düşünüyorsanız,

En kısa zamanda bizimle iletişime geçin!
• İnsan Hakları konusunda duyarlı ve ilgili,
• Haftada 5 gün part time ve esnek çalışma saatlerine uyabilecek,
• İstanbul’da yaşayan,
• İletişim becerileri ve ikna gücü yüksek, güleryüzlü, pozitif, özgüven sahibi,
• Ekip çalışmasına yatkın
Bu özelliklerin sizde olduğuna inanıyorsanız ve bizimle çalışmak istiyorsanız, kendinizi tanıtan kısa bir bilgilendirme yazısı ve özgeçmişinizi en geç 06.10.2008 tarihine kadar bize ulaştırın.

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