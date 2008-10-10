Uluslararası Af Örgütü Ekip Arkadaşları arıyor

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi bülten yayınının abonelik faaliyetlerini yürütmek üzere kuracağı ekip için çalışma arkadaşları arıyor.
İstanbul’un çeşitli mekanlarında yürütülecek olan bu çalışma birebir insanlara ulaşarak; Uluslararası Af Örgütü ve çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek yeni bülten aboneleri kazanmaya yönelik olacak.
• Etkili bir iletişim gücünüz olduğuna inanıyorsanız,
• Ekip çalışmasından hoşlanıyor ve başarıyla ekibe uyum sağlayacağınızı düşünüyorsanız,
• İnsan hakları konusunda duyarlıysanız ve insan hakları mücadelesine katkı sunmak istiyorsanız,
• Uluslararası Af Örgütü, çalışmaları ve etkinlikleri ile ilgileniyorsanız,
• Enerjik ve pozitif bir kişiliğe sahip olduğunuzu düşünüyorsanız,
En kısa zamanda bizimle iletişime geçin!
• İnsan Hakları konusunda duyarlı ve ilgili,
• Haftada 5 gün part time ve esnek çalışma saatlerine uyabilecek,
• İstanbul’da yaşayan,
• İletişim becerileri ve ikna gücü yüksek, güleryüzlü, pozitif, özgüven sahibi,
• Ekip çalışmasına yatkın
Bu özelliklerin sizde olduğuna inanıyorsanız ve bizimle çalışmak istiyorsanız, kendinizi tanıtan kısa bir bilgilendirme yazısı ve özgeçmişinizi en geç 06.10.2008 tarihine kadar bize ulaştırın.