Uluslararası Af Örgütü: Devletler ve ilaç şirketleri Covid-19'la mücadelede insan hakları taahhütlerini bir kenara bıraktı

BM İnsan Hakları Konseyi’nin 13 Eylül’den 8 Ekim 2021’e kadar sürecek olan 48. oturumu öncesinde bir açıklama yayımlayan Uluslararası Af Örgütü, devletlerin ve ilaç şirketlerinin Covid-19’la mücadelede insan hakları yükümlülüklerine ve mesuliyetlerine uymakta hâlâ yetersiz kaldığını belirtti.

Uluslararası Af Örgütü, 14 Eylül’de, sivil toplumdan farklı sesleri ve BM organlarını pandemiyi değerlendirmek üzere bir araya getirdiği bir etkinlik düzenleyecek. Canlı yayınlanacak etkinlikte, devletlerin ve şirketlerin insan hayatını kârın önüne koymakta nasıl yetersiz kaldığı ve gelinen noktada devletler, uluslararası kurumlar ve ilaç şirketlerinin Covid-19’un üstesinden gelmek için neler yapabileceği tartışılacak. Konuşmacılar arasında BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) üst düzey temsilciler yer alacak.

"En temel hakkımız olan yaşam hakkımıza bile baskın çıktığını gösteren üzücü bir hakikatle karşı karşıyayız"

Etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, “Pandemi, devletlerin ve ilaç şirketlerinin Covid-19’la mücadelede insan hakları yükümlülüklerini ve mesuliyetlerini bir kenara bıraktığını bir kez daha gösterdi. Bizzat virüsün yarattığı yıkımı daha da ağırlaştıracak şekilde, bugün, kâr marjları ve ulusal çıkarların en temel hakkımız olan yaşam hakkımıza bile baskın çıktığını gösteren üzücü bir hakikatle karşı karşıyayız” dedi.

"Nefes almak için çırpınan, oksijene muhtaç daha kaç hasta görmemiz gerek"

"Delta varyantının hızla yayıldığı ve vakaların arttığı bir dönemde düşük gelirli ülkelerdeki milyarlarca insan hâlâ aşıya erişemiyor ve her hafta on binlerce kişi bu acımasız hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. Buna tamamen zıt bir biçimde, varlıklı ülkeler ise çocukları aşılıyor ve tüm nüfusa yönelik geniş kapsamlı destek programları planlıyor.

Artık yeter demek için Nepal’de, Hindistan’da, Afrika’nın ve Latin Amerika’nın çeşitli bölgelerinde kapasitesini aşmış daha kaç hastane ve nefes almak için çırpınan, oksijene muhtaç daha kaç hasta görmemiz gerek? Kimilerinin hayatına başkalarından daha fazla değer vermeyi bırakmak ve Covid-19 aşılarının, erişimin yetersiz olduğu düşük gelirli ülkelerde yaşayanlar başta olmak üzere herkes için mevcut olmasını sağlamak zorundayız" diyen Callamard, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Artan tüm dozları zaman kaybetmeden yeniden dağıtmak, varlıklı ülkelerin insan hakları yükümlülüğüdür. Bunun yanı sıra, şirketler, en çok ihtiyaç duyan ülkelere aşı göndermeye öncelik vermeli, sağlam ve bölgesel temelli üretim kapasitesi inşa etmek için teknoloji ve bilgilerini paylaşmalıdır. Tarih, insan hayatına öncelik tanımayanları mahkum edecek. Uluslararası Af Örgütü diğer konuşmacılarla birlikte devletler ve şirketlerden hesap sormak konusunda kararlıdır."

Etkinliğin moderatörü Güney Afrika Bhekisisa Sağlık Gazeteciliği Merkezi Direktörü ve Genel Yayın Yönetmeni Mia Malan.

Konuşmacılar arasında Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nden üst düzey temsilciler, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Özel Danışmanı Dr. Peter Singer ve Hindistan Hemşireler Birliği Dönem Sekreteri Jibin Theerthakkuzhi Chalil yer alıyor.