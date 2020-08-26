Uluslararası Af Örgütü: Bosna Hersek'te mülteciler dolaşım kısıtlamaları altında mahsur, saldırılar karşısında korunmasız

Bosna-Hersek yetkilileri, ülkede mahsur kalan göçmenlerin ve sığınmacıların dolaşım özgürlüğünü sınırlandırma kararı aldı. 19 Ağustos’ta Una-Sana Kantonu Göç Koordinasyon Komitesi, resmi kabul merkezlerinde yaşamayan mülteciler, göçmenler ve sığınmacıların dolaşım özgürlüğünü sert bir biçimde sınırlandıracak uygulamaları kabul etti.

Yeni uygulamalar, kantondaki resmi kabul merkezleri dışındaki göçmenler ve sığınmacılara ve onları destekleyen aktivistlere yönelik sert bir baskı ortamı hazırladı. Bundan sonra hiçbir göçmen ve sığınmacının Kanton’a alınmaması, toplu taşıma ve taksiler de dahil hiçbir araçla ulaşımlarına izin verilmemesi, kamusal alanlarda toplanmalarının yasaklanması ve göçmen ve sığınmacılara özel barınma imkanı sağlamanın yasaklanması yürürlüğe giren yeni uygulamalar arasında.

Polis, yeni girişleri engellemek için yollara bariyerler koydu, kayıt dışı yerleşimlere ve özel konutlara baskınlar düzenledi ve alternatif barınma imkanı sunmaksızın bu yerlerde yaşayan göçmenleri zorla tahliye etti. Diğer yandan, kendi aralarında örgütlenen saldırgan bazı gruplar otobüsleri durdurdu, göçmenleri ve sığınmacıları zorla otobüslerden indirerek, çocuklu aileler de dahil olmak üzere birçok kişiyi idari anlamda tarafsız bir bölgede mahsur bıraktı.

Af Örgütü: Ayrımcılık, hukuksuzluk ve sorumsuzlukla karşı karşıyayız

Konu hakkında bir açıklama yayımlayan Uluslararası Af Örgütü, bu kararın ayrımcı ve sorumsuzca alınmış bir karar olduğunu belirtti. Uluslararası Af Örgütü Balkanlar Araştırmacısı Jelena Sesar konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Halihazırda ötekileştirilmiş, hareket halindeki insanların hak ve özgürlüklerini daha fazla sınırlandırma kararı yalnızca hukuka aykırı değil, aynı zamanda potansiyel olarak da sorumsuzca alınmış bir karardır.”

“Yetkililer, binlerce kişiyi hedef almak ve korunmasız halde saldırgan grupların insafına bırakmak yerine, onlara resmi kabul merkezlerinin dışında barınma imkanı ve destek sağlamak için çözüm bulmaya çalışmalıdır.”

“Una-Sana Kantonu, mevcut göçmen ve sığınmacı sayısı nedeniyle baskıların en şiddetli kısmını yaşamak zorunda kaldı; ancak insanların hak ve özgürlüklerini hedef alan keyfi uygulamalar daha da fazla ihlale yol açacak” diyen Jelena Sesar, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bakanlar Konseyi de dahil tüm kademelerdeki yetkililerin, göçmen ve sığınmacılara barınma imkanı sağlamak üzere ülkenin dört bir yanındaki uygun merkezleri tespit etmek üzere hızla harekete geçmemesi halinde Bosna, gitgide yaklaşan insani krizle karşılaşacak. Tüm göçmenleri ve sığınmacıları hedef alan bu kısıtlayıcı uygulamalar orantısız ve ayrımcıdır ve derhal iptal edilmelidir.”