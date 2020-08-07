Uluslararası Af Örgütü: Beyrut patlamasına ilişkin bağımsız araştırma mekanizması kurulmalı

Uluslararası Af Örgütü, 4 Ağustos’ta Beyrut’ta meydana gelen ve en az 145 kişinin ölmesine, 5 binden fazla kişinin ise yaralanmasına yol açan patlama üzerine açıklama yayımladı. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreter Vekili Julie Verhaar, "Beyrut’taki patlamaya neden olan sürecin araştırılması için derhal uluslararası bir mekanizma kurulmalı" dedi.

Beyrut'ta patlamanın yaşanmasına neden olan tonlarca amonyum nitratın yıllardır limanda bekletildiğini hatırlatan Verhaar şunları söyledi:

“Beyrut’ta yaşanan patlamanın ardından ortaya çıkan korkunç sahneler, halihazırda birden çok kriz yaşayan bir ülke için yıkıcıydı. Bu trajik günde kalbimiz mağdurlarla ve onların aileleriyle birlikte. Güvenli olmayan bir şekilde depolanmış büyük miktarda amonyum nitrat olasılığı da dahil olmak üzere Beyrut’taki patlamaya neden olan sürecin araştırılması için derhal uluslararası bir mekanizma kurulmalı.”

“Ayrıca, Uluslararası Af Örgütü, uluslararası topluma, ülkenin Covid pandemisinin yanı sıra şiddetli bir ekonomik krizle mücadele ettiği bu dönemde Lübnan’a yönelik insani yardımları derhal artırma çağrısında bulunuyor.”

4 Ağustos’ta Lübnan’ın başkenti Beyrut’un limanında meydana gelen patlamada en az 140 kişi öldü, 5 bin kişinin ise yaralandığı tahmin ediliyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, patlamaya depoda güvenli olmayan koşullarda saklanan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın sebep olduğunu açıkladı. 5 Ağustos’ta Lübnan’da üç günlük yas ilan edildi. Kurtarma görevlileri ise patlamadan hayatta kalanlara ulaşmak için enkaz aramalarını sürdürüyor.