Uluslararası Af Örgütü, Aleksey Navalni'den özür dileyip "düşünce mahkûmu" statüsünü iade etti

T24 Dış Haberler

Uluslararası Af Örgütü(UAÖ), tutuklu bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'den "düşünce mahkûmu" statüsünü kaldırdıkları için özür diledi ve statüyü iade etti.

24 Şubat'ta UAÖ, geçmişte yaptığı bazı yorumların "nefreti savunma" sayılabileceğini söyleyerek Rusya'nın en tanınan Putin karşıtı aktivistini düşünce mahkûmu" olarak tanımamaya başladı.

UAÖ'den yapılan yeni açıklamada, "Dikkatlice yapılan incelemelerin ardından Uluslararası Af Örgütü, Aleksey Navalni'ye tekrar 'düşünce mahkûmu' statüsü verilmesine karar verdi" denildi.

UAÖ, Rus hükümetinin ve onun destekçilerinin 24 Şubat kararını Navalni'nin haklarını daha fazla ihlal etmek için kullandığını belirtti.

Yapılan açıklamada, "Uluslararası Af Örgütü yanlış bir karar verdi. Yaptığı hatanın Navalni'ye olan negatif etkileri sebebiyle Navalni'den ve Rusya'da onun özgürlüğü için yorulmadan kampanya yürüten aktivistlerden özür diliyoruz" denildi.

Navalni'nin Özel Kalem Müdürü Leonid Volkov konuyla ilgili olarak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hataları fark edip ilerlemek normal insanları Putin'den ayıran en önemli özelliktir" dedi