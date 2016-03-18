Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başlıyor

27 Mart- 30 Nisan 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’nde Türkiye’den 16, yurt dışından 7 olmak üzere 23 oyun, tiyatroseverlerle buluşacak. Festival biletlerinin 21 Mart’ta satışa sunulacağı duyurulurken “Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü” de festivalin açılış gecesinde sahibini bulacak.

Festivalin açılış oyunu “Hoş Geldin Boyacı” Tiyatro Martı tarafından 27 Mart Pazar günü saat 20.00’de Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Festivale yurt dışından katılacak tiyatro toplulukları Almanya, İspanya, Hollanda, Makedonya ve Gürcistan’dan Adana’ya bir kültür köprüsü kuracak. Almanya’dan Familie Flöz tiyatro topluluğu ‘Hotel Paradiso’, İspanya’dan Yllana Prodüksiyon ‘Simsarlar’, Hollanda’dan NY Prodüksiyon ‘Yerli Yersiz Kabare’, Makedonya Üsküp Arnavut Tiyatrosu ‘Macbeth’ ve Gürcistan Kote Marjinashvilli Devlet Dram Tiyatrosu ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ ve ‘İsimsiz Yıldız’ adlı oyunlarını sergileyecek.

Yurt içinden Devlet Tiyatroları’nın ve özel tiyatroların oyunları da festival boyunca tiyatroseverlere zengin bir program sunacak. Sivas Devlet Tiyatrosu ‘Üç Tekerlekli Araba’ ve İzmir Devlet Tiyatrosu ‘Kurban’ adlı oyunlarını; özel tiyatrolardan ise Tiyatro Martı ‘Hoş Geldin Boyacı’, Yolcu Tiyatro ‘Kapıların Dışında’, Siyah Beyaz Tiyatro ‘Tesir’, Hayal Perdesi ‘İmparatorluk Kuranlar Yahut Şümürz’, Talimhane Tiyatrosu ‘Göl Kıyısı’, Tiyatro Kare ‘Fosforlu’, Sadri Alışık & Çolpan İlhan Tiyatrosu ‘Frankenstein’, Semaver Kumpanya ‘Cimri’ ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ‘Ödünç Yaşamlar’ ve ‘Asi Kuş’ adlı oyunlarını sahneleyecek.

Festivale İspanya’dan katılacak Cia La Tal, sokak tiyatrosunun başarılı bir örneği olan ‘Guguklu Saat’ ile iki gün üst üste 22 ve 23 Nisan saat 15.00’de, Adana Tren Garı Meydanı’nda Adanalılara keyifli bir açık hava gösterisi izletecek.

Genç tiyatro topluluklarının alternatif tiyatro oyunlarına da yer açan Adana Tiyatro Festivali’nde, Tiyatro Alesta ‘Erkek Parkı’, Seyyar Tiyatro ‘Ben Pier Riviere’ ve ‘Trom’, Ekip Tiyatrosu ‘İki Kapılı Ev’ adlı oyunlarını Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi’nde sergileyecek.

Ayrıca festival boyunca Karagöz yapım ve oynatımı, oyun yazarlık, aksiyon stratejileri, kukla yapımı ve oynatımı, atık malzemelerden kostüm yapımı, çocuklarla maske yapımı, deri el sanatları, beden yoluyla Macbeth’in keşfi konularında atölye çalışmaları düzenlenecek.

Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005 yılından bu yana verilen “Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü” her yıl olduğu gibi festivalin açılış töreninde sahibini bulacak. Bugüne kadar Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanan ustalar şöyle: Cüneyt Gökçer (2005), Macide Tanır (2006), Bozkurt Kuruç (2007), Yıldız Kenter (2008), Genco Erkal (2009), Müşfik Kenter (2010), Gülriz Sururi (2011), Haldun Dormen (2012), Rutkay Aziz (2013), Prof. Zeliha Berksoy (2014), Cihan Ünal (2015).

Adana Tiyatro Festivali, 17 yılda 42 farklı ülkeden 87 yabancı tiyatro grubunu, yerli ve yabancı 6 binden fazla sanatçıyı ağırladı. Türkiye’den özel tiyatrolar ve Devlet Tiyatroları’nın sahnelediği oyunlar da dahil toplam 316 oyun ve 679 temsil düzenlendi. Türkiye’nin birçok yerinden seyirci akın ettiği Adana Tiyatro Festivali’nde sahnelenen oyunlar bugüne kadar 1 milyona yakın seyirci tarafından izlendi.