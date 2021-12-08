Uluslararası Adalet Divanı'ndan Azerbaycan ve Ermenistan'a 'ırksal nefreti önleyin' talimatı

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Adalet Divanı, Azerbaycan ve Ermenistan'a aralarındaki 'ırksal nefreti önlemeleri (etnik ayrımcılık yapmama) ve düşmanlıkları kızıştırmaktan kaçınmaları' yönünde karar verdi.

Euronews'in aktardığına göre; BM'ye bağlı en tepe yargı merci organı olan Uluslararası Adalet Divanı, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki "ırk ayrımcılığı" davalarında geçici tedbir kararlarını açıkladı.

Hollanda'nın Lahey kentindeki mahkeme, "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme"nin ihlaline ilişkin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki davalarda karşılıklı geçici tedbirlere hükmetti.

Divan, Azerbaycan'ın açtığı davaya ilişkin tedbir kararında, Ermenistan'ın Azerbaycanlılara yönelik bazı fiillerinin ırk ayrımcılığı sözleşmesinin çeşitli maddelerini ihlal ettiğini belirtti.

Ayrıca Divan, Azerbaycanlılara karşı sosyal medyada yürütülen tehdit, hakaret ve karalama kampanyalarına dikkati çeken Azerbaycan heyetinin talebini dikkate alarak, Ermenistan'dan Azerbaycanlılara karşı etnik ayrımcılık yapmamasını istedi.

Kararda, Ermenistan'dan nefret suçu işleyen Ermenileri engellemesi gerektiği hatırlatıldı.

Divan, Ermenistan'ın davacı olduğu uyuşmazlığa ilişkin kararında ise Azerbaycan'dan Ermeni savaş esirlerinin güvenliğini sağlamasını, Ermeni esirlere yönelik ayrımcılığı engellemesini ve kiliseler dahil Ermeni kültürüne ait eserleri korumasını istedi.

İki eski Sovyet ülkesi arasındaki karşılıklı iki dava da Karabağ'daki Ermenistan işgalinin sonlandırılması ve sonrasındaki süreçte ortaya çıkan ırk ayrımcılığı, nefret söylemleri ve ayrımcı muameleleri kapsıyor.

Uluslararası Adalet Divanı Başyargıcı Joan Donoghue, "Her iki taraf da anlaşmazlığı ağırlaştırabilecek, uzatabilecek ya da çözümü zorlaştırabilecek herhangi bir eylemden kaçınmalı." dedi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı mahkemenin kararları bağlayıcı nitelikte.