Uluslararası Açık Su Dalış Şampiyonası iki rekorla başladı

Ahmet ACAR / KAŞ (Antalya) (DHA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Kaş Başka Açık Su Dalış Şampiyonası bir dünya ve bir Türkiye rekoruyla başladı.

Kaş Başka Açık Su Dalış Şampiyonası\'nın ilk gününde milli sporcu Derya Can sabit ağırlık mono palet kategorisinde 02.32 dakikada 82 metreye dalış yaparak yeni bir Türkiye rekoru kırdı. Kendisine ait 80 metrelik rekoru 2 metre geliştiren Derya Can, kategorisinde ise ikinci oldu. Bu dalda dalış yapan İtalyan sporcu Alessia Zecchini 03.43 dakikada 107 metreye dalarak yeni bir dünya rekorunun sahibi oldu. Bu dalda üçüncülüğü Rus sporcu Mariana Gillespie 02.41 dakikada 75 metreye dalarak aldı.

Mono palet kategorisinde erkeklerde birinciliği 03.13 dakikada 105 metreye dalan İtalyan Antonio Magavero aldı. İkinciliği 02.45 dakikada 90 metreye dalan Şilili Daniel Arias Cordova, üçüncülüğü de 02.32 dakikada 70 metreye dalan Türk milli takımından Mehmet Fatih Sevük aldı.

Sabit ağırlık paletsiz dalında kadınlarda Türkiye\'den Yaren Türk 02.03 dakikada 49 metreye dalarak birinci oldu. İkinciliği 01.57 saniyede 39 metreye dalan Güney Koreli Hyemin Kim, üçüncülüğü de 02.25 dakikada 52 metreye dalan Hırvat Mirela Kardaseviç elde etti.

Erkeklerde 03.09 dakikada 75 metreye dalan İtalyan Michale Gıurgola birinci oldu. Bu dalda ikinciliği 03.15 dakikada 73 metreye dalan Fransız Remy Dubern, üçüncülüğü de 03.49 dakikada 80 metreye dalan Polonya\'dan Mateusz Malina aldı.

İlk gün yarışlarına 14 ülkeden 38 sporcu katıldı.

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