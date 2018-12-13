Uluslararası "elbise dolandırıcılığına" 15 yıla kadar hapis istemi

Serpil KIRKESER / İstanbul DHA - TEKSTİL işiyle uğraşan Ömer Sülük\'ü (28) sahte belgeler ve hileli davranışlarla 194 bin dolar dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli hakkında 15\'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede 5 bin 500 adet erkek takim elbisesi ve 5 bin 40 adet erkek ceketini şüphelilerin hileli davranışlarla ve sahte belgelerle uhdelerine geçirdiği ve 194 bin dolar haksız menfaat elde ettikleri vurgulandı.



İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre 2016 yılında meydana gelen olay şöyle oldu: Lojistik firması sahibi Ersel Ç. (30) ve firmada çalışan Mahmut G. (37) ve Recai G., (52) halen Güney Afrika\'da yaşayan Fehaaz E. ve Hikmet K. ile eylem birliği içerisinde hareket ederek tekstil şirketi sahibi Ömer Sülük\'ü dolandırmaya karar verdi. Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu Fehaaz E., Ömer Sülük\'ü arayarak firma sahibi olduğunu, yüklü miktarda erkek takım elbisesi ve erkek ceketi satın almak istediğini söyledi. Fiyat, renk, beden konularında da anlaşan ikili, ihracatın akreditif yolu ile gerçekleştirilmesini de kararlaştırdı. Fehaaz E., Ömer Sülük adına bankadan akreditif hesabı açtırdı, bunun üzerine Beyazıt\'ta bulunan bankaya akreditif mektubu verildi. Fehaaz E. nakliye hizmetlerini Ersel Ç.\'ye ait gözüken lojistik firmasıyla yapılmasını ısrarla talep etti. Ömer Sülük de anlaşmaya uygun olarak 5 bin 500 adet erkek takim elbisesi ve 5 bin 40 adet erkek ceketini temin ederek Günay Afrika menşeli ilgili firma adına toplam 180 bin 700 dolar bedelli satış faturası düzenledi. Alacağını akreditif mektup ile garanti aldığını düşünen Ömer Sülük, lojistik firması çalışanı sanık Mahmut G.\'ye göndereceği ürünleri 6 Aralık 2016 tarihinde teslim etti ve ihracat beyannamesi düzenledi. İhracata konu ürünlerin kargo manifestosu ve ana konşimentosuna gönderici olarak Ersel Ç., alıcı olarak da Recai G. ve Hikmet K.\'yı yazıldı. Ürünler Güney Afrika Cumhuriyetinde bulunan şirkete değil, iki parça halinde şüpheli Recayi G.\'ye ve hakkında evrak tefrik olunan Hikmet K.\'ya teslim edildi. Ürünler Afrika\'da bulunan şirkete teslim edilememesinden dolayı akreditif iptal edildi ve tekstilci Ömer Sülük\'e ödeme yapılmadı. Şüpheliler ürünleri bizzat kendi aldı. Dolandırıldığını anlayan Ömer Sülük de savcılığa suç duyurusunda bulundu.

\"MÜŞTEKİDEN 194 BİN DOLAR HAKSIZ MENFAAT TEMİN ETTİLER\"

Şikayet üzerine soruşturma başlatan savcılık, şüphelilerin ihracat konusu ürünleri hileli davranışlarla ve sahte belgelerle uhdelerine geçirdiğini tespit etti. Savcı hazırladığı iddianamede, \"Sonuç olarak tacir/şirket yöneticisi olan şüpheli Ersel Ç. ile şirket adına hareket eden diğer şüpheliler Recai G. ve Mahmut G.\'nin şirketin faaliyetleri sırasında haklarında evrak tefrik olunan diğer şüphelilerle fikir, irade ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, hileli davranışlarla ve sahte belgelerle aldattıkları, müştekiden toplam 194 bin dolar haksız menfaat temin ettikleri anlaşılmıştır\" ifadelerine yer verildi.

2 ŞÜPHELİNİN DOSYASI AYRILDI

Şüphelilerin sanki ürünleri alıcıya teslim etmiş gibi 17 bin dolar bedelle taşıma faturası düzenleyerek müştekiye gönderdikleri kaydedilen iddianamede, bu bedelin 13 bin dolarlık kısmını da müştekiden tahsil edildiği belirtildi. İddianamede, şüpheliler Ersel Ç., Recai G. ve Mahmut G. hakkında \"Resmi belgede sahtecilik\" ve \"Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı\" suçlarından 4 yıl 6\'şar aydan 15 yıl 7\'şer aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Öte yandan diğer şüpheliler Hikmet K. ve Fehaaz E.\'un kimlikleri tespit edilemediği gerekçesiyle dosyalarının ayrılmasına karar verildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.