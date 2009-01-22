Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği’nin (SETBİR) hazırlık çalışmalarına aktif olarak katıldığı Ulusal Süt Konseyi kuruldu.





Konuya ilişkin yazılı açıklamada, SETBİR’in, Türkiye’de kurulması için çeşitli faaliyetler yürüttüğü Ulusal Süt Konseyi’nin resmen kurularak ilk toplantısını yaptığı belirtildi.

Türkiye’de ham madde temininden pazarlamaya kadar pek çok sorununa çözüm bekleyen süt ve süt mamulleri sanayisinde sektörün gelişmesine öncülük edecek büyük bir adım atıldığı dile getirilen açıklamada, 2588 sayılı Tarım Kanununun 11. maddesine dayanılarak kurulan Ulusal Süt Konseyi’nin Kurucular Kurulu ilk toplantısında olağan genel kurula kadar görev yapacak geçici başkan ve yardımcılarını seçtiği kaydedildi.



Konsey geçici başkanlığına Murat Yörük, başkan yardımcılığına Memduh Koyuncu, muhasip üyeliğine Osman Vasfi Yasun’un seçildiği ifade edilen açıklamada, sanayici alt grubunu temsilen Ethem Sancak, Tarık Tezel, Hasan Girenes, üretici alt grubunu temsilen ise Recep Pulat, Hayri Saatçi ve Mehmet Şimşek’in geçici yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendiği bildirildi.



Ulusal Süt Konseyi geçici Yönetim Kurulunca yapılan açıklamada, sektörün modern bir yapıya oturtulması, süt sektöründe istikrar ortamının sağlanması ve hayvancılığın geliştirilerek kaliteli süt üretim ve tüketiminin artırılması için acil, orta ve uzun vadeli bazı tedbirlere ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.



Konseyin, sanayici, üretici ve toplum yararına öneriler ve çözümler üretmek için çalışmalarına başladığı dile getirilen açıklamada, şöyle denildi:



"Süt Konseyi, alınması gereken acil tedbirlerle ilgili olarak almış olduğu tavsiye kararlarını Tarım ve Köyişleri Bakanlığına iletmiştir. Bu kararlar içerisinde, ’önümüzdeki 3 aylık dönemde uygulanmak üzere Okul Sütü Projesinin tekrar hayata geçirilmesi’, ’süt ürünleri ihracatının desteklenmesi’, ’süt tozu ithalatının kontrol altına alınması’ ve ’çiğ süt desteklemelerinin maliyet ile orantılı olarak uygulanması’ hususları bulunmaktadır."