Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu'na 7 yıla kadar hapis istemi

Ulusal Parti Genel Başkanı ve ve Türk Solu Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve noter Emine Seven'e karşı "iftira" suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanık Gökçe Fırat Çulhaoğlu ile avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirten cumhuriyet savcısı, mütalaasını kısaca okudu.

Mütalaada, sanığın 15 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe sunduğu, dilekçe içeriğinde "27 Haziran 2014’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yüksek Seçim Kurulu’na sunulan noter tasdikli diploma örneği incelendiğinden İstanbul 15. Noterliğinde düzenlenen tasdikli suret olan ve noter yeminli katibi Emine Seven tarafından imzalanan belgenin sahte olduğunu anladığını, belgenin sahteliğini gösterir çok sayıda unsur tespit ettiğini beyan ettiği" kaydedildi.

Çulhaoğlu’nun başvurusu üzerine başlatılan soruşturma sonunda iddiaların gerçek ile ilgisinin bulunmadığının anlaşıldığı ve bu gerekçeyle takipsizlik kararı verildiği anlatılan mütalaada, bu suretle sanığın suç işlemediğini bildiği halde müştekiler hakkında soruşturma yürütülmesini sağlamak için ihbarda bulunduğu anlaşıldığından "iftira" suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesi istendi.

Mütalaada, sanığın, üzerine atılı "suç uydurma" suçundan ise beraatine karar verilmesi istendi. Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık ve avukatı ek süre talep etti. Mahkeme, süre taleplerini kabul ederek duruşmayı 23 Ekim’e erteledi.