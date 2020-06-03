Ulusal Mutabakat Hükümeti, Trablus Uluslararası Havalimanı'nda kontrolü sağladı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, Halife Hafter'e bağlı güçlerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'nda kontrolü sağladığını duyurdu.

Yazılı bir açıklama yapan Ulusal Mutabakat Hükümeti resmi sözcüsü Albay Muhammed Kununu, “Askeri birliklerimiz Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü tamamen sağladı.” ifadelerini kullandı.



Kununu açıklamasında, Kasr bin Gaşir bölgesine doğru kaçan Halife Hafter’e bağlı milislerin peşine düştüklerini vurguladı.



Ulusal Mutabakat Hükümeti bugün Trablus Uluslararası Havaalanı’nı Hafter'e bağlı güçlerden geri almak için operasyon başlattığını duyurmuştu.