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Dünya

Ulusal Mutabakat Hükûmeti Başbakanı Serrac ve İtalya Başbakanı Conte, şirketlerin Libya'ya dönüşünü için anlaştı

28 Haziran 2020 07:43

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalyan şirketlerin Libya'ya dönüşünü denetleyecek bir komitenin kurulması konusunda anlaştı.

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, Libya al-Ahrar televizyonunu, Serrac ve Conte’nin Libya'ya dönecek İtalyan şirketlerinin faaliyetlerini denetleyecek bir komitenin kurulması ve İtalya’nın mayın temizleme sürecine dahil olması konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.  

Libya al-Ahrar’ın bildirdiğine göre Serrac ve Conte, Libya'da istikrarı sağlamak için siyasi çözümün teşvik edilmesi gerektiği ve Libya krizinin askeri yollarla çözülemeyeceği konusunda fikir birliğine vardı.  

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