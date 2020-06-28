Ulusal Mutabakat Hükûmeti Başbakanı Serrac ve İtalya Başbakanı Conte, şirketlerin Libya'ya dönüşünü için anlaştı

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte , İtalyan şirketlerin Libya'ya dönüşünü denetleyecek bir komitenin kurulması konusunda anlaştı.

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, Libya al-Ahrar televizyonunu, Serrac ve Conte’nin Libya'ya dönecek İtalyan şirketlerinin faaliyetlerini denetleyecek bir komitenin kurulması ve İtalya’nın mayın temizleme sürecine dahil olması konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Libya al-Ahrar’ın bildirdiğine göre Serrac ve Conte, Libya'da istikrarı sağlamak için siyasi çözümün teşvik edilmesi gerektiği ve Libya krizinin askeri yollarla çözülemeyeceği konusunda fikir birliğine vardı.