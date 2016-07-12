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Kültür-Sanat

'Ulusal Mimarlık Öğrencileri Buluşması' başladı

1993'ten beri düzenlenen buluşma, bu yaz 11-17 Temmuz tarihleri arasında UMÖB’16 adıyla İstanbul’da gerçekleşiyor

12 Temmuz 2016 02:19

1993’ten beri mimarlık öğrencilerini yılda iki defa bir araya getiren Ulusal Mimarlık Öğrencileri Buluşması, bu yaz 11-17 Temmuz tarihleri arasında UMÖB’16 adıyla İstanbul’da gerçekleşiyor.

ArtfulLiving'in haberine göre, UMÖB’16, girdilerin ve çıktıların birbiri içinde çözüldüğü bir İstanbul deneyi niteliğinde. Yaklaşık 80 kişiden oluşan katılımcılar, dört gruba ayrılıp, dört gün süresince, dört farklı rotada, dört farklı disiplinden gelen yürütücülerle birlikte çalışacak. Gruplar, rota ve yürütücüler arasında yer değiştirerek İstanbul’la çeşitli bakış açılarıyla etkileşime geçecekler. Katılımcılar, dört günün sonunda İstanbul’a dair kendi gerçeklerini üretecekler.

Proje kapsamında 12-15 Temmuz arasında Ortaköy Yetimhanesi’nde herkese açık gerçekleşecek ‘Uzun Gece’ etkinlikleriyle mimarlığa dair yeni perspektifler tartışmaya sunulacak. Temel tasarımdan sinema ve müziğe, güncel mimariden alternatif mimari üretim yöntemlerine kadar geniş bir çerçevede ele alınacak konularla birlikte herkesin hafta boyu bir araya gelmesi hedefleniyor.

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