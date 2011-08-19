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Ulusal Kanal, Aydınlık Dergisi ve İşçi Partisi'nde arama

Polis sabah erken saatlerinde Ulusal Kanal, Aydınlık ve bazı yöneticilerin evlerine baskın yaptı.

19 Ağustos 2011 03:00

T24 - Polis sabah erken saatlerinde Ulusal Kanal, Aydınlık ve bazı yöneticilerin evlerine baskın yaptı. Polis, Erdoğan'ın dönemin KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'la olan görüşmesinin kayıtlarını aradığı öğrenildi.


Terörle mücadele ekipleri İstanbul Beyoğlu'nda bulunun Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal'da arama yapıyor. Ankara'da da İşçi Partisi'nde arama yapıldığı belirtildi.


Sabah saatlerinde Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal'ın bulunduğu binaya gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aramalarını sürdürüyor. Polis, binanın bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı.


Emniyet güçleri 2008'de Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal'da yayınlanan Başbakan Tayyip Erdoğan'a ait bazı ses kayıtlarını arıyor.


Erdoğan'ın dönemin KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'la, Burhan Kuzu'nun da Melih Gökçek'le olan ses kayıtları Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal'da yayınlanmıştı. Gizli ses kayıtlarına ilişkin arama 4 saattir sürüyor.

İşçi Partisi'nde de arama


Öte yandan İşçi Partisi'nin Ankara Sıhhiye'deki genel merkezi ile Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Turan Özlü ve İP lideri Doğu Perinçek'in oğlu Mehmet Perinçek'in evlerinde de arama yapıldığı öğrenildi.


İşçi Partisi Genel Merkezi'ndeki aramanın parti yöneticilerinin işyeri olması dolayısıyla yapıldığı bildirildi. İşçi Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsal'ın evinde de arama başlatıldığı öğrenildi.


 

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