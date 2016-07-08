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Kültür-Sanat

En sonunda bu da oldu; İngiltere'de dışkı müzesi açıldı!

Müzede sergilenen en yaşlı dışkı 38 milyon yaşında

08 Temmuz 2016 22:51

İngiltere'de Ulusal Dışkı Müzesi açıldı. Müzenin uzmanlık alanı ise hayvan dışkıları. Henüz küçük bir koleksiyona sahip kurum dünyanın her köşesinden meraklıları bekliyor.

SANATATAK'ın artnews'ten referans verdiği haberine göre; Hayır, 1 Nisan geride kaldı ve Britanya’nın en yeni kültür müessesinin bir dışkı müzesi olacağı haberi doğru. Herkesin yaptığı bir şeyle herkes neden ilgilenmesin? Müzenin yatırımcısı ve girişimci Daniel Roberts’ın bakış açısı bu olmalı. Tabii bu süreçte ona yerel sanatçı kolektifi Eccleston George’un yardımcı olduğunu da düşmek gerek.

Koleksiyon şimdilik pek geniş değil, müzede sadece 18 türe ait dışkı var ve bunlar cam küreler içinde sergileniyor. Ziyaretçi bir tuşa basılıyor ve görmek istediği küre aydınlanıyor. Koleksiyonda aslan, güvercin, baykuş, inek, tilki ve başka birçok hayvanın dışkısı yer alıyor. Sergilenen en yaşlı dışkı ise 38 milyon yaşında.

Birçok insana itici gelecek bu müze Londra’ya yaklaşık 2 saat mesafede, İngiltere’nin güney kıyısında Wight Adası’nda yer alıyor.

 

 

 

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