Ulusal Ceviz Çalışma Grubu Bandırma’da toplandı

Tufan DALGIÇ /BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma İlçesi’nde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nca düzenlenen \'16\'ncı Ulusal Ceviz Çalışma Grubu Toplantısı\' 29 ilden gelen sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla başladı. Balıkesir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Erdurmuş “Balıkesir tarımın başkentidir, Türkiye’yi doyuran ildir” dedi.

İki gün sürecek toplantının açılışına Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Süleyman Özdemir, 29 ilden gelen kurum ve kuruluş müdürleri ile ceviz ve ceviz fidanı yetiştiren çiftçiler katıldı. Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zekeriya Erdurmuş, çalıştayın açılış konuşmasında Balıkesir’in tarım alanındaki önemine değinirken, “Balıkesir tarımın başkenti, aynı zamanda Türkiye’yi doyuran ildir. Tohumculuk sektöründe de çok önemli bir yere sahiptir. Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz\" dedi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bahçe Bitkileri Araştırma Daire Başkanı Gökhan Kızılca ise, yaptığı konuşmada, çalıştayın amacının sorunların ortaya konularak çözüm aranması olduğunu söyledi. Tarım alanında Ar-Ge’ye önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Kızılca, “Ceviz konusunda net bir ithalatçısı ülkeyiz. Ceviz çok hassas bir bitki. Halk arasında çok emek istemez gibi bir algı var, bu yüzden çok sayıda ceviz fidanı kurudu. Bu ise kaynak israfına sebep oluyor” dedi.

BANDIRMA’YA KATKISI 25 MİLYON DOLAR

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Süleyman Özdemir de üniversite bünyesinde ziraat fakültesini faaliyete geçirmek istediklerine değinerek, Bandırma’nın ceviz fidanı yetiştiriciliğinin ana vatanı olduğunu söyledi. Özdemir, “Bilinçsiz üretim, yanlış bakım gibi çok farklı aktörlere bağlı olarak ceviz ithal eder duruma gelmişiz. Ziraat Fakültesi henüz faaliyete geçmedi. Ceviz ve diğer zirai ürünler odak noktalı bir fakülte kurmak istiyoruz. Bandırma tarım açısında çok büyük bir potansiyele sahip. Ceviz fidancılığının İlçe ekonomisine katkısına yıllık 25 milyon dolar, bu rakamın önemli bir kısmı da ihracattan. Bu alanda önemli hocalarımızı da üniversitemizde görmek istiyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin hedefleri olan bir ülke olduğunu vurgulayan AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı ise, tarım konusunda tablonun çok kötü olmadığına işaret etti. Ceviz konusunda Anadolu’nun uygun koşullara sahip olduğunu hatırlatan Kırcı, “Tarım konusunda önümüze çok kötü bir tablo çıkmıyor. Tarımsal üretim 2016 yılında,116 milyon ton üretim ile 118 milyar liraya ulaşmış. Bizim Anadolu topraklarımız cevizin farklı türlerinin üretilmesini için uygun. Dünyada 4. ceviz üreticisiyiz, ama hala ceviz ithal eden ülkeyiz bu konuda istediğimiz noktada değiliz” dedi.

\"DÜNYA STANDARDINDA ÜRETİM GEREKLİ\"

Vali Ersin Yazıcı da dünyada artık bütün ürünlerin bir standarda sahip olduğuna işaret ederek, üretimin dünya ve Avrupa standardında yapılması gerektiğini vurguladı. Yazıcı, şöyle konuştu:

“Türkiye inşallah ceviz konusunda daha iyi noktalara gelecek. Balıkesir olarak birçok üründe önder, örnek ve lider bir konumdayız. Bu şehirde hemen hemen tüm tarım ve hayvansal ürünleri üretiyoruz. Hatta sadece peynirin birkaç yüz çeşidi var. Şunu mutlaka hatırlatmak gerekiyor. Dünya standardında Avrupa standardı üretmek zorundayız. Bu bilinçten asla ayrılmamak gerekiyor. Taviz veremeyeceğimiz tek konu kalite. Artık her şey standardize oldu. Balıkesir çiftçisi bu konuda duyarlı ve bilinçli. Türkiye büyük hedefleri olan ve bu hedeflere koşarak ilerleyen bir ülke. Bakanlıklar, il müdürlükleri vatandaşın emrinde. Birleştirici olacağız, sorunları çözeceğiz. Hele hele bürokratik sorunları asla kabul etmiyorum. Buradaki herkes çiftçimizin emrinde, sorunları en kısa zamanda aşacağız.\"



FOTOĞRAFLI