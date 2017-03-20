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Dünya

Ulusal Cephe'nin lideri Le Pen'in yeğeni: Sevgili Erdoğan, Avrupa'daki Türklerin geleceği, Türkiye'dedir!

Erdoğan "Üç değil beş çocuk yapın. Avrupa’nın geleceği sizsiniz" demişti

20 Mart 2017 13:45

Fransa' aşırı sağcı ve Ulusal Cephe’nin (FN) lideri Marine Le Pen’in yeğeni Marion Marechal Le Pen (27), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa’da yaşayan Türklere yönelik sözlerine cevap verdi. Yeğen Le Pen, Twitter hesabında "Sevgili Erdoğan, Avrupa’daki Türklerin geleceği, Türkiye’dedir" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Eskişehir’deki bir toplu açılış töreninde Avrupa’daki vatandaşlara seslenmiş, “Yaşadığınız yerler artık sizin sılanızdır. Oralara sıkı sahip çıkın. Üç değil beş çocuk yapın. Avrupa’nın geleceği sizsiniz” demişti.

Le Pen, Twitter hesabından söz konusu haberi paylaşarak, “Sevgili Erdoğan, Avrupa’daki Türklerin geleceği, Türkiye’dedir” notunu düştü.

Fransa’da ilk turu gelecek ay yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci çıkması beklenen Marine Le Pen’in yeğeni ve parti kurucusu Jean-Marie Le Pen’in torunu Marion Le Pen, teyzesinden daha muhafazakâr bir figür olarak tanınıyor.

Göçmen ve İslam karşıtı politika yürüten yeğen Le Pen, 2012 yılında partisinden milletvekili seçilerek, ülke tarihinin en genç milletvekili olmuştu.

Le Pen, 2015’te bölgesel seçimlerde aday olduğu Provence- Alpes-Cote d’Azur’da seçimi kaybetmişti.

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