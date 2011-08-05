Ulus bebek bulundu

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DNA testiyle netlik kazanacak





Milliyet'in haberine göre, Hülya Ulus, 25 Ocak 2010’da normal doğumla bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebek kusma ve bulantı şikayeti nedeniyle çocuk uzmanı tarafından hastanenin yenidoğan servisine yatırıldı. Bir süre sonra gelen bir kadın henüz adı bile konulmayan bebeği emzireceğini söyledi. Bebeği alan kadın ortadan kayboldu. Hülya ve İrfan Ulus bebeklerini bulunması için çalmadık kapı bırakmadı.Aradan 20 ay geçtikten sonra müjdeli haber Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden geldi. Hastanede o dönemde doğan bebeklerden alınan topuk kanlarından örnekler alan polis, daha sonra hastanelere getirilen bebeklerin kanlarını eldeki verilerle karşılaştırdı.Rahatsızlanınca hastaneye getirilen Ulus bebekten alınan kanla topuk kanı uyuşunca polis, operasyon için düğmeye bastı. Bebeği kaçırdığı öne sürülen Gülden Ş.’nin evine baskın yapıldı. Bebeği alan polis, Ş. ile 3 kişiyi gözaltına aldı. Polis, bebeğin bulunduğu müjdesini Ulus çiftine bildirdi. Bebeğin kimliği DNA testiyle kesinlik kazanacak.