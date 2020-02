Ulukışla'dan gönderilen koçlar, Mehmetçiğe kurban oldu

Malik GÖDELİNER/ULUKIŞLA(Niğde), (DHA)- NİĞDE’nin Ulukışla ilçesinde vatandaşlar 90 koçu, Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli askerlere kurban edilmek üzere gönderdi.

Ulukışla İlçe Belediyesi ile Ziraat Odası Başkanlığı’nın düzenlediği \'Ulukışla’dan Afrin’e, Ulukışla’nın Koçları Mehmetçiğe Kurban Olsun\' projesine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Proje kapsamında temin edilen 90 koç ile öğrencilerin Mehmetçiğe yazdığı mektuplar, törenle Hatay\'ın Hassa ilçesindeki sınır birliklerine gönderildi. Hatay’ın Hassa ilçesinde Kaymakam Yusuf Turan’a teslim edilen koçlar ve mektuplar ilgili yerlere ulaştırıldı. Kaymakam Turan, \"Türkiye\'nin dört bir yanından bütün vatandaşlarımız, destek için buraya akın akın geliyorlar. Bizlere şeref veriyorlar\" dedi. Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu ise, \"Afrin\'deki Mehmetçiğimize her türlü destek olacağız. Her şey Türkiye Cumhuriyeti için, her şey Türk milleti için\" diye konuştu.



