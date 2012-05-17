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Uludere'nin Ortasu köyü muhtarı: İşin içinde istihbarat yok

Wall Street Journal gazetesinin Uludere’deki bombalama bilgisinin Ankara’daki ‘ortak istihbarat hücresinden’ geldiği iddiaları tartışılıyor

17 Mayıs 2012 15:49

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Uludere operasyonunda Amerikan insansız hava aracı predatörlerin varlığının ortaya çıkmasıyla başlayan tartışma bölgede yankılandı. Soyadından 24, yakınlarından 11 kişiyi bombardımanda kaybeden Ortasu köyü muhtarı Haşim Encü, “Bana göre, istihbarat yok işin içinde. Görüntülere bakıp karar verilmiş. Öyle anlaşılıyor” dedi.

 
Encü'nün T24'e yaptığı açıklamalar şöyle:
 

'Çok karanlık şeyler olduğunu gösteriyor'

 
“Ben ülkemi, devletimi seviyorum. Türkiye vatandaşıyız her zaman öyle kalmak istiyoruz ” diyen Haşim Encü, “Kimseyi suçlamak istemem ama insanlık namına, vicdanlara karşı bu iş aydınlatılmalı” dedi.
 
Encü, Wall Street gazetesinde yayımlanan haberdeki iddialar ve bugüne kadar olan süreçle ilgili olarak, “Bu işin içinde çok karanlık şeyler olduğunu gösteriyor. Bir takım insanlar kendini kurtarmak istiyor olabilir. Çünkü, Diyarbakır Özel Yetkili Savcılığı’nın bu işi görev suçu kapsamında değerlendirerek yetki alanından çıkaracağına ilişkin iddialar var” dedi.
 

'ABD’nin net görüntü önerisi neden geri çevrilmiş'

 
Wall Street'in haberindeki, Türk tarafının "isterseniz net görüntü verebiliriz” önerisinin reddedildiğine ilişkin bölümün çok dikkat çekici olduğunu vurgulayan Encü, “Eğer bu iddia doğruysa, çok büyük bir art  niyeti gösterir. ABD’li aracın muhatabının art niyetli olduğunu gösterir” değerlendirmesini yaptı.
 

'İstihbarat işin içinde yok'

 
Encü, işin içinde istihbaratın olmadığını sadece görüntülerin olduğuna vurgu yaptı. Encü, "İstihbarata dayanmayan görüntü var. ABD’nin görüntüleri verdiğine ilişkin haberler, istihbarata dayalı olmadığına ilişkin kanaatleri güçlendiriyor" dedi.

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