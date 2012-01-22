Uludere'nin köylüleri kaçağa yeniden başladı

T24 - Şırnak’ta F-16 savaş uçaklarının bombalaması sonucu 34 yakınını kaybeden Uludere’nin Gülyazı ve Ortasu köylüleri, yeniden kaçakçılık yapmaya başladıklarını söyledi. Olayın acısını hala üstünden atlatamayan köylüler “Bu kez kaçağa gece değil, gündüz gidiyoruz. Heronlara bahane olmasın, ‘geceydi, görmedik’ demesinler. Buranın kaderi bu. Gitmezsek çoluk çocuk aç kalır” dedi.



Gülyazı ve Ortasu’da yaşayan köylüler, çoğu çocuk 34 yakınlarının ölümüyle sonuçlanan bombardımanın sorumluları hakkında gelecek olumlu bir haberi dört gözle bekliyor. 25 gündür açıklanmayan olayın olduğu gece çekilen Heron görüntüleri onların da umudu. “O görüntüler izlensin. Kaçaktan başka bir şey yapmadığımız çıksın artık ortaya” diyen köylüler, bir de acı gerçeğin altını çiziyorlar Taraf ’a. Kaçakçılığa yeniden başladık ama gece değil gündüz...

Geceydi görmedik demesinler diye...



Kaçakçılığın yasalara göre suç olduğunu bildiklerini ama başka çarelerinin olmadığını vurgulayan Ortasu Köyü Muhtarı Haşim Encü, “Buranın kaderi, tarihi kaçakçılık. Göstersinler bir geçim yolu, eve ekmek götürmenin tehlikesiz yöntemini yapalım. Biz ister miyiz iki bidon mazot için bu karda, çamurda o yolları aşmayı. Kafamıza bomba yeme korkusunu unuttuk mu sanıyor buraları bilmeyenler? Ama yok çare. Gidiyoruz yine kaçağa ama bu kez gece değil, gündüz gidiyoruz. Hani Heronlar geceydi, göremedik demesinler diye gündüz gidiyoruz” diyor.



Köylüleri üzen konulardan biri de Uludere Savcılığı’nın hazırladığı öne sürülen rapor. Savcıların olay yerini bile görmediğini, bombalanan noktayı helikopterle incelediğini hatta raporda parçalanmış katır dahi görmediklerini belirttiğini söyleyen köylüler, buna oldukça tepkili. “Olay yerine giden tüm sivil toplum örgütleri hala katır ölüleri olduğunu gördü. Biz cenazelerimizi katırlarla, traktörle getirirken devletten yanımızda kimse yoktu” diyen köylülere göre de soruşturmanın kilidini Heron görüntüleri çözecek.



