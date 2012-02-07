'Uludere’nin ipuçları Ankara ve Genelkurmay’ı işaret ediyor'

<a rel="nofollow" name="_GoBack"><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">HÜLYA KARABAĞLI<br />T24/ANKARA <br /></span><br />Mersin Bağımsız Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, bölgede yapılan iki günlük incelemeden çıkan ipuçlarının Ankara ve Genelkurmay’ı işaret ettiğini söyledi. “Hava birliğine bomba atmasını Genelkurmay’dan başka kimse söyleyemez” diyen Kürkçü, “Biz olayı Uludere de değil Ankara’da aramalıyız”. <br /><br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">‘Hava harekatında dahlimiz yok diyorlar’ <br /></span><br />Askeri ve sivil yetkililerle görüşen inceleme heyeti Ankara’ya döndü. Muhalefet talimatta Ankara’yı adres gösteriyor. Bombalama gününe ilişkin bölgeden verilen ince ayrıntılar tek tek masaya yatırılıyor. Mersin Bağımsız Milletvekili Kürkçü T24’e, izlenim ve gözlemlerini değerlendirdi. Askeri yetkililerin, bombalama günü hava sahası ilan edildiğini, sınır bölgesinde tüm operasyonların durdurulduğunu ve birliklerin geri dönmesi talimatına ilişkin bilgileri aktardığını söyleyen Kürkçü, “ Askeri yetkililer, bu talimat üzerine tüm işlemlerin durdurulduğunu söyledi. Hava harekatını kimin yaptığını niçin yaptığını bilmiyoruz dedi. Bombalama öncesi ve sonrası resmi bilgi aktarılmadığını söyledi. Hava harekatında bir dahlimiz yok dediler”. <br /><br />Kürkçü, 23. Şırnak Tümen Komutanı Tümgeneral İlhan Bölük’ün kendilerine, “Bu olay katkımız ve etkimiz olmaksızın gerçekleşti” dediğini söyledi ve “ Sınır ötesi harekatının yapılması noktasında ellerinde resmi bir bilgi olmadığını söylediler. Tamamen ansızın gelişen bir olay diyorlar”. <br /><br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">Sınır ötesi tezkeresi <br /></span><br />Tüm bilgi ve gözlemlerini harmanlayan Kürkçü, çarpıcı bir bilgiye askeri yetkililerin dikkat çektiği noktayla yer veriyor. Bombalama sınır ötesi harekat kapmasında . Yetki TBMM’den geçen tezkereye dayanıyor. <br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik"><br />'Genelkurmay’dan başka kimse ‘ <br /></span><br /> Kürkçü, bombalama emri konusunda askeri ve sivil kurumların devre dışı olduğuna dikkat çekti ve “ Bu hava harekatı, kanaatime göre, hava birliklerine sınır ötesi bomba atmasını Genelkurmay’dan başka kimse söylemez. Kara Kuvvetleri komutanı da söyleyemez. Sorumluluğun birinci derecede Genelkurmay’a olduğu görülüyor. Genelkurmay’da bu yetki kimdedir. Genelkurmay başkanını da mı? Onun altlarında mı ? Genelkurmay ve hükümet bazında da araştırmak lazım”. <br /><br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">‘Olayı Uludere’de değil Ankara’da aramalıyız’ <br /></span><br />“Biz olayı Uludere’de değil Ankara’da aramalıyız” diyen Kürkçü, Heron kayıtlarının bölgede tutulmadığını söyledi. Kayıtların ikinci ordu ve Genelkurmay’da yapıldığını anlatan Kürkçü, o güne ilişkin kayıtları komisyon olarak izleyeceklerini söyledi. <br /><br /><br /></a>