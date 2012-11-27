Uludereli aileler ikinci kez Meclis'i ziyaret etti

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara



Uludere’de yarın çoğunun 18 yaşından küçük çocukların hava bombardımanında hayatını kaybeden 34 kişinin acılı aileleri ikinci kez Meclis’in kapısını çaldı.

“Susmayacağız” diyen aileler, CHP Grubunda, basına kapalı bir toplantı yaptı. CHP’nin ardından BDP’nin gurup toplantısına katıldı.

Çocuklarının, fotoğraflarıyla Meclis’e gelen annelerin taşıdıkları acının yükü yüzlerine ilk günkü gibi yansıması herkesi hüzünlendirdi.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Uludere’nin acılı aileleriyle görüştü. Görüşme öncesinde T24’e, son durumu değerlendiren, oğlunu bombardımana kurban veren Zeki Tosun, üzerlerindeki ağır baskıya dikkat çekti ve “Her yerde bizi susturmaya çalışıyorlar. Susmaya zorluyorlar ama susmayacağız” dedi.



‘Meclis hepimizin evi’



“Meclis hepimizin evi” diyen Tosun, yarın Uludere katliamının birinci yılı olduğunu, ancak etkin bir soruşturma yapılmadığını söyledi. Tosun’un değerlendirmelerine destek veren aileler, askeri, sivil hiç kimse hakkında soruşturma açılmadığını anlattı.

Heyet, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan’dan da randevu istediklerini söyledi.

Not: Fotoğraf Çiğdem Toker’in Twitter hesabından alınmıştır: @cigdemtoker