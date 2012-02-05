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Uludere'de ölenlerin mezarına 'yapma çiçek' bıraktılar

TBMM’nin Uludere İnceleme Heyeti, 19’u çocuk olmak üzere 34 kişinin hayatını kaybettiği Gülyazı Köyü’nde yakınlarını kaybeden acılı ailelerle biraraya geld

05 Şubat 2012 02:00





HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara 


TBMM’nin Uludere İnceleme Heyeti, 19’u çocuk olmak üzere 34 kişinin hayatını kaybettiği Gülyazı Köyü’nde yakınlarını kaybeden acılı ailelerle biraraya geldi. Helikopterden bombalanan alanı inceledi. Kadınların derin acıları karşısında oldukça etkilenen milletvekillerine, “failler bulunsun” dendi. Acılı aileler devletin kan parasını almayacaklarını bildirdi. Yan yana gömülen mezarların üstüne taze çiçek olmadığı için ailelerin yapma çiçeklerle süslemesi herkesi derinden etkiledi. 


Uludereli köylüler tazminatları almayı reddetti



Heyet, uzun süre yakınlarını kaybeden ailelerin birinci derecedeki akrabaları, görgü tanıkları ve kadınlarla görüştü. CHP’li Özdemir, “Evlerdeki acı hiç dinmemiş. Kadınların infiali çok. Çok tepkililer” dedi.



“Failler bulunmazsa K. Irak’a gideriz”


Ağabeyini kaybeden iki kız çocuğunun isyanını anlatan CHP’li Özdemir, “Abimin katili bulunsun. Bulunmazsa, burada kalmayız K. Irak’a gideriz dediler. Hiç kimse kan parasını istemiyor. Herkes, ‘failler bulunsun’ istiyor. Ortak düşünceleri, ‘Başbakanın katilleri bulması’” dedi.



Evde yapılan yapma çiçekler


34 kişinin mezar yeri ziyareti de hüzünlü geçti. Kadınların, taze çiçek bulamayınca evde yapma çiçekler yaparak mezar üstlerini süsledikleri anlaşıldı.



Bombalama emrini kim verdi

 
CHP’li Özdemir, ilk günün değerlendirmesini T24’e, “Asıl sorumluların ortaya çıkarılması bu komisyonun görevi. Bir provokasyona gelinmişse nasıl olmuş? Kim getirmiş? Vatandaşların kaçağa gittikleri bilindiği halde bombalama emrini kim vermiş? Hangi istihbarat örgütünden böyle bir istihbarat gelmiş. Buradaki halk para talep etmiyor” dedi.



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