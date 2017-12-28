Uludere'de ölen 34 kişi mezarları başında anıldı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK\'ın Uludere ilçesi Ortasu köyü Irak sınırındaki hava operasyonunda hayatını kaybeden 34 kişi, olayın 6\'ncı yılında mezarları başında anıldı.

Uludere ilçesi Ortasu Köyü Irak sınırında 28 Aralık 2011 tarihinde düzenlenen hava operasyonunda, Irak\'tan kaçak mal getiren aralarında çocukların da olduğu 34 kişi hayatını kaybetti. Ölenler için bugün Gülyazı köyü mezarlığında düzenlenen anma törenine, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk, HDP Milletvekilleri Aycan İrmez, Leyla Birlik, Mithat Sancar, hayatını kaybedenlerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anmada aileler adına konuşan Veli Encü, 6 yıldır adalet bekleyen, verilen bütün sözlere rağmen Ankara\'nın karanlık dehlizlerinde adaletsizliğe hapsedilen, adalet talebini yükselttikçe zulme uğrayan bir davanın takipçisi olduklarını belirtirek, \"2193 gündür Hükümet, Meclis İnsan Hakları Komisyonu, sivil yargı, askerî yargı ve Anayasa Mahkemesi\'ni dolaşan dava hepsinin utanç verici birliğinin arasında karanlığa gömüldü, gömülüyor\"dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay ise, bu olayda sorumlululuğu olanları kınadıklarını belirterek, \"Bugüne kadar sorumluların ortaya çıkarılmaması, hiçbir hukuki adli bir işlemin sağlıklı yürütülmemesi, örtbas edilmesi aslında bir tesadüf değil. İşte Türkiye bugün KHK\'lar ile OHAL ile yönetiliyor. Biliyoruz ki hakikatlerle yüzleşirsek o zaman barış ve demokrasiyi el birliği ile bu topraklara getirebiliriz.\"

Anma töreninde mezarların başına geçen aileler gözyaşlarına hakim olamazken, konuşmalarına ardından mezardaki kalabalık sessizce dağıldı. Askerlerin anma nedeniyle Ortasu ve Gülyazı köylerinde güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

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