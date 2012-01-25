Uludere'de 80 bin paket kaçak sigara ele geçirildi!



T24 - Şırnak'ın Uludure İlçesi’nin Irak sınırında 34 kişinin öldüğü hava operasyonunda 8 yakınını kaybeden ve 9 Ocak’ta Şanlıurfa’da 63 bin paket kaçak sigara ile yakalanıp serbest bırakılan Bayram ve Zeki Encü, 16 gün sonra bu kez 80 bin paket kaçak sigara ile yakalandı.





Doğan Haber Ajansı muhabiri Ali Leylak'ın haberine göre; Şanlıurfa’da, polis tarafından düzenlenen 6 ayrı operasyonda, 90 bin 350 paket kaçak sigara, 1164 kaçak cep telefonu, 264 gram eroin ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı.





16 gün sonra yine yakalandılar



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele polisleri, Şırnak’tan yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen polisler, kaçak sigara sevkiyatının kömür yüklü kamyonla yapılacağını saptadı. Bunun üzerine sabaha karşı kent girişinde uygulama noktası oluşturan polis, durdurduğu kömür yüklü kamyonette arama yaptı. Kamyonun kasasında yapılan aramada 20 ton kömürün altına gizlenmiş 80 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan polis, kamyonda bulunan Bayram Encü ile amcasının oğlu Zeki Encü’yü gözaltına aldı.



Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan incelemesinde, 34 kişinin öldüğü Uludere İlçesi’nin Irak sınırındaki hava operasyonunda 8 yakınını kaybettikleri ve 9 Ocak’ta da 63 bin paket kaçak sigara ile yakalanıp, serbest kaldıkları saptandı. Polisi de şaşırtan 2 kuzen, gözaltına alındı ve ifadelerinin alınmasının ardından yeniden serbest bırakıldı.



Polisin düzenlediği ikinci operasyonda ise, durdurulan bir minibüsün içerisinde 10 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi, Sinan Ukat, Mehmet Kubat ile Sinan Ogün gözaltına alındı.





6 torbacı yakalandı



Uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda ise polisler, 3 ay boyunca takip ettiği İbrahim Kaya liderliğindeki şebeke üyelerinin evlerine baskın düzenledi. Torbacılık yaparak uyuşturucu sattığı ileri sürülen İbrahim Kaya, Aydın Yamuklu, Metin İpek, İsa İpek, Abdulhalim Kırmızı ve Faruk Kaya satışa hazır 264 gram eroin ile birlikte yakalandı.





1164 kaçak telefon



Polisin son operasyonunda ise, kent merkezinde bulunan Kapaklı Pasajı’nda 4 ayrı cep telefonu satan iş yerinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1164 adet çeşitli modellerde cep telefonu ele geçirildi.





