Uludere'de 200 meçhul seçmen!

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki bir köyde, köylülerin tanımadığı ve ikametleri var olmayan bir adreste gösterilen 200 kişinin seçmen kaydı bulunuyor.

ANF'nin haberine göre Roboski katliamında birçok kişinin hayatını kaybettiği Gülyazı Köyü'nde, muhtarlığa çıkan seçmen kaydı listesine göre, 525 Nolu evde 200 seçmen kayıtlı görünüyor. Fakat köyde 525 Nolu ev yok.

Köylüler, var olmayan bu adreste kayıtlı 200 seçmenin kim olduğunu da bilmediklerini söylüyor. Nüfus kayıtları Düzce, Niğde, Samsun, Sinop, Isparta, Eskişehir, Manisa ve Balıkesir gibi kentlerde olan bu 'seçmenlerin' askerler olabileceği iddia ediliyor.