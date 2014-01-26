Uludere kurbanının 2003'teki 'kaçakçılık' cezası ailesinden istenildi

Uludere'de yaşamını yitiren 25 yaşındaki Nadir Alma'nın ailesine, Alma'nın 2003 yılında işlediği 'kaçakçılık' suçundan verilen 8 bin 403 lira para cezasının tebligatı yapıldı.

Uludere Ortasu’da savaş uçaklarının bombalaması sonucu 28 Aralık 2011’de 33 kişi ile birlikte yaşamını yitiren Nadir Alma ile ilgili, Uludere Asliye Ceza Mahkemesi’nin 1 Aralık 2003 tarihinde işlenen ’kaçakçılık’ suçundan açtığı dava, 11 Haziran 2009’da sonuçlandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan'ın haberine göre, mahkeme, Nadir Alma’nın üzerine atılı suçu işlediği, üzerinde yakalanan kaçak sigaraların gümrüklenmiş değerinin 3 katı olan 11 bin 205 lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verirken, paranın satın alma gücü, günün ekonomik koşullarını göz önüne alarak cezayı ’hafif ve kabul edilebilir’ şeklinde taktir ederek 8 bin 403 liraya indirdi.

Mahkemenin kararı Gülyazı Köyü’ndeki Nadir Alma’ya tebliğ edilirken, aile kararın bulunduğu tebligatı kaybetti. Nadir Alma’nın 28 Aralık 2011 tarihindeki hava saldırısında ölümünü ardından cezanın düşeceğini sanan aile, geçen hafta Uludere Adliyesi’ne gidince elden teslim edilen ceza tebligatı ile karşılaştı.

Adliye’den baba Sadık Alma’ya, Nadir Alma’ya Uludere Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği para cezası kararını içeren ’kaçakçılık’ cezasıyla ilgili tebligat elden teslim edildi. Tebligatta, ailenin 2 yıl önce hava bombardımanında yaşamını yitiren Nadir Alma’nın 2003 yılında işlediği ’kaçakçılık’ suçundan dolayı aldığı para cezasını faiziyle ödemesi istendi.

Aile, ceza tebligatı ile şoke olurken, aynı zamanda ailelerin avukatlığını yapan Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, olayı "Skandal" olarak nitelendirdi. Diyarbakır Barosu Başkanı Elçi, açılan davanın kişisel olduğunu ve parasal alacak davası olmadığını belirterek, "Mirasçılarının bu para cezasını ödeme sorumluluğu yoktur. Ceza kovuşturmasına bağlı olarak istenen bir para cezasıdır. Kişi hayatta olmadığından ceza mahkumiyetine bağlı olan tüm sonuçlar ortadan kalkar. Dolayısıyla bu para cezasının mirasçılar açısından bir hükmü yoktur. Yapılan tebligat usulsüzdür, Savcılığın yaptığı işlem yasal hukuka aykırıdır. 2 yıldır hayatta olmayan bir kişi ile ilgili infaz anlaşılır bir durum değil, skandaldır" dedi.

Uludere olayında ölen 34 kişi arasında çok sayıda yakını olan BDP Parti meclisi üyesi Ferhat Encü ise, 34 kişinin öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilirken, öldürülen kişinin ailesinden daha önce kabul etmediği ’kaçakçılık’ suçunun para cezası istediğini belirterek, "Devlet bizim acımıza acı katmaktan başka hiç bir şey yapmıyor. Olay ile ilgili 2 yıldır bir sorumlu dahi bulunmazken, devlet bizi yıldırmaya devam ediyor" dedi.