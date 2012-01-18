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Uludere soruşturmasına "gizlilik" kararı DİYARBAKIR (A.A)

18 Ocak 2012 14:43

-Uludere soruşturmasına "gizlilik" kararı DİYARBAKIR (A.A) - 18.01.2012 - Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı, Irak sınırındaki olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada ''gizlilik'' kararı aldı. AA muhabirinin Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan edindiği bilgiye göre, Irak'ın Uludere sınırına yakın kesiminde meydana gelen ve 34 kişinin öldüğü olayının ardından soruşturma başlatan Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı ''gizlilik'' kararı aldı. Uludere Cumhuriyet Başsavcılığı da bir süre önce aynı soruşturmada ''gizlilik'' kararı almıştı. Şırnak Valiliği başlattığı idari soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulunmuş, bu talep üzerine bakanlığın görevlendirdiği 3 müfettiş, Şırnak ve Uludere'de inceleme yapmıştı.

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