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'Uludere özrün de ötesinde bir olay'

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD'deki temaslarını tamamlayarak yurda döndü

27 Mayıs 2012 18:54

Cumhurbaşkanı Gül, Uludere tartışmalarıyla ilgili, ''Bazıları özür diyor, maalesef Uludere olayı özrün de ötesinde büyük acılar duyduğumuz bir olay” dedi. 

Gazetecilere Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapan Gül, Uludere tartışmalarını ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in sözlerini değerlendirdi.

Gül, “Bazıları özür diyor, maalesef Uludere olayı özrün de ötesinde büyük acılar duyduğumuz bir olay” dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, TRT'de 'Sosyal Medya' programında Uludure saldırısını "Elde olmayan çok büyük hata maalesef gerçekleşti" diyerek yorumlamıştı.

Uludere olayının herkesi çok derinden üzdüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı, "Bunu bütün halkımızın, özellikle yöredeki vatandaşlarımın çok iyi bilmesini isterim" dedi.

Bu acıyı gidermek için devletin elinden gelen her şeyi yapması gerektiğine dikkat çeken Gül, "Samimi duygularla bu acının hissedilmesi çok önemli" ifadelerini kulandı. Cumhurbaşkanı, Uludere olayı ile ilgili soruşturmanın çok açık, net hiçbir şeyin karartılmadan yapılması gerektiği uyarısında da bulundu.

Cumhurbaşkanı Gül, “Hiçbir şey duvarların arkasında yapılmıyor. Hem askeri hem sivil kanatta en gizli belgeler, kayıtlar neyse bütün bunlar soruşturmaları yapanlara teslim edildi. Hissiyatımızın en iyi şekilde yansıması için, hissiyatımız yüzümüze, dilimize vurmalı ki karşıdaki vatandaşlarımızın acılarının birazcık dinmesine yardımcı olabilelim'' diye konuştu.

 

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