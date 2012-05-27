Gül: Elde olmayan çok büyük hata maalesef gerçekleşti

Uludere konusundaki tartışmalara, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den uyarı geldi. Gül, "Hissiyatımız yüzümüze, dilimize vurmalı ki karşıdaki vatandaşlarımızın acılarının birazcık dinmesine yardımcı olabilelim'' dedi.



TRT'de, "Sosyal Medya" programına katılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Uludure saldırısını "Elde olmayan çok büyük hata maalesef gerçekleşti" diyerek yorumladı.

Uludere olayının herkesi çok derinden üzdüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı, "Bunu bütün halkımızın, özellikle yöredeki vatandaşlarımın çok iyi bilmesini isterim" dedi.

Bu acıyı gidermek için devletin elinden gelen her şeyi yapması gerektiğine dikkat çeken Gül, "Samimi duygularla bu acının hissedilmesi çok önemli" ifadelerini kulandı. Cumhurbaşkanı, Uludere olayı ile ilgili soruşturmanın çok açık, net hiçbir şeyin karartılmadan yapılması gerektiği uyarısında da bulundu.

Cumhurbaşkanı Gül, “Hiçbir şey duvarların arkasında yapılmıyor. Hem askeri hem sivil kanatta en gizli belgeler, kayıtlar neyse bütün bunlar soruşturmaları yapanlara teslim edildi. Hissiyatımızın en iyi şekilde yansıması için, hissiyatımız yüzümüze, dilimize vurmalı ki karşıdaki vatandaşlarımızın acılarının birazcık dinmesine yardımcı olabilelim'' diye konuştu.