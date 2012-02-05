'Uludere kurbanlarının hem gidişi hem dönüşü kaydedilmiş'

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA



CHP’li Özdemir: Heronlar vatandaşların gidiş ve dönüşünü kaydetmiş?



‘Buradan ‘vur emri’ olmaz’



‘TSK böyle bir hata yapmış olamaz’



‘Havan topu ile uyarmışlar’



TBMM Uludere İnceleme heyetinin ilk günkü görüşmelerinde PKK eylemlerinin planlayıcılarından Feyman Hüseyin’in adı öne çıktı. Milletvekili heyetinin Jandarma Tugay Komutanlığı’nda aldığı bilgilendirmede, 34 vatandaşın kaçağa gittikleri gün, bir PKK’lı gurubun bölgede olduğu ve içlerinde Feyman Hüseyin’in de olabileceğine ilişkin telsiz bilgisi aktarıldı. Yetkililer, Hüseyin’in bölgeden geçiş yapabileceği ya da gurubun içinde olduğu telsiz konuşmalarının dinlendiğini anlattı. Jandarma, iki yılda yakalanan 2 milyon kaçak sigaranın depoda bekletildiğini söyledi.Bilgilendirmeyi T24’e değerlendiren CHP’li Malik Ecder Özdemir, “ Bize verilen bilgiye göre, kaçağa giden gurubun terör gurubu sanılması mümkün görünmüyor. Çünkü, Heronlar hem gidişi hem de dönüşü kaydediyormuş? Yani, 34 vatandaşımızın zaten gidiş ve dönüşü izleniyormuş”.Bombalama olayının yaşandığı yere dikkat çeken Özdemir, “ Tam sınır. Yani ‘vur emri’ buradan verilmez. Çünkü, oradaki bir hareketlilik sınırın dışında , sınır ötesi diye değerlendiriliyor. Ankara’dan emir verilmiştir”Gün boyu incelemelerden bir kez daha TSK’nin böyle bir hata yapmış olamayacağı kanaati yarattığını anlatan Özdemir, “ Bence, TSK bunca yıllık terörle mücadelesinde böyle bir hata yapmaz. Ancak, hata yapmasına neden olacak bir istihbarat verilmiş olabilir. Bir provokasyon var ortada. Bu istihbaratı kim verdiyse hangi kurum verdiyse bu incelemelerde onu ortaya çıkarmak lazım”.34 vatandaşın ölümünden sonra çok tartışılan konuya da açıklık getirildi. Vatandaşlar, bombalama öncesi ‘havan topu’ ile uyarılmış. Aydınlatma fişeği atılmış. CHP’li Özdemir, “ Bu sıradan bir hata değil. İstihbarat bilgisi bu yüzden önemli. Emir vermeye neden olan güçlü istihbarat nereden”.