Uludere Komisyonu mühürlü çuvalı açtı!

- Hülya Karabağlı

ANKARA

TBMM Uludere Komisyonu, Diyarbakır savcılığından gelen mühürlü çuvalı açtı. 5 klasörden Genelkurmay’dan ve MİT’ten gelen dosya incelendi. MİT, katliamdan bir gün sonrahaberdar olduğunu bildirdi. MİT’in yazısında, “ Müsteşarlığımıza ve taşra teşkilatımıza söz konusu olaya ilişkin 28.12.2011 tarihinde intikal etmiş herhangi bir bilgi yoktur” dedi. MİT’in, olay olup bitten bir gün sonra 29.12.20011 tarihinde resmi olarak bilgilendirildiklerini ifade etmesi dikkat çekti. Komisyon üyesi Malik Ecder Özdemir, “ Böylelikle, ‘istihbarat milli kaynaklar’ denmişti. MİT’in milli kaynak olmadığı anlaşıldı. ı. Sorun hala ortada duruyor” dedi.

‘Predatörler bölgede 10-15 dakika kaldı”

Genelkurmay dosyasından ‘predatör’ açıklaması çıktı. Genelkurmay, “ Predatörler bölgede 10-15 dakika kaldı. İhtiyaç olmadığı bildirilince bölgeden uzaklaştırıldı” dedi.

ABD’nin Wall Street Journal gazetesinde “Uludere istihbaratını ABD verdi” iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Genelkurmay Başkanlığı, konuyla ilgili internet sitesinde şu açıklamayı yapmıştı: Bazı basın yayın organlarında, bir yabancı gazeteye dayanarak verilen haberlerde, 28 Aralık 2011 tarihinde Uludere güneyinde sınır ötesinde meydana gelen olayda, ilk görüntünün ABD insansız hava aracından (Predatör) verildiği iddia edilmektedir. Haber gerçeği yansıtmamaktadır. Olayda grubun ilk görüntü tespiti Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait insansız hava aracı tarafından yapılmıştır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler olayı inceleyen makamlara gönderilmiştir.

Komisyon, incelemelerini yarın da sürdürecek. İncelenecek dosyalar arasında, 2. Ordu Komutanlığı, 23. Jandarma Tümen Komutanlığı, 22. Tugay Komutanlığı da bulunuyor.