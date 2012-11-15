Uludere katliamı incelemesinde sona yaklaşıldı

Roboski katliamının birinci yılını doldurmasına 42 gün kala, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Uludere Alt Komisyonu katliamla ilgili raporu yazma aşamasına geçti. Komisyonu'nun iktidar kanadı olayın sorumluluğunu 'koordinasyonsuluğa' keserken, muhalefet kanadından tepkiler geldi. Komisyonda AKP'li milletvekillerinin çoğunlukta olmasından kaynaklı raporun bu yönde kabul edilmesi bekleniyor.

Radikal gazetesinden Tarık Işık'ın haberine göre AKP Ordu Milletvekili İhsan Şener’in başkanlığında yapılan Alt Komisyon toplantısında AKP'liler, “Elimizdeki verilerle sorumluyu tespit edemeyiz. MİT , Jandarma, Valilik, yerel komutanlıklar arasında istihbaratta koordinasyonsuzluk var. Evet bir hata yapılmıştır. Ancak eksikliklerin, kusurların, hataların ortaya çıkarılması bizim komisyona ait bir konu değil. Soruşturma değil araştırma komisyonuyuz. Olayın ayrıntılarını savcılık ortaya çıkaracaktır. Sivil idare baypas edildi” görüşünü savundu.

Muhalefet ise olayla ilgili dört kritik bilginin, yani ‘Heron görüntülerini kim değerlendirdiğinin, istihbarat paylaşımının nasıl yapıldığının, hedef tayinini kimin yaptığının ve ‘vur emri’ni kimin verdiğinin’ ortaya çıkmadığını hatırlatarak, bombalamadan sivil iradenin haberdar olduğunu savundu. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, “Bu raporla kamuoyunun karşısına çıkarsanız rezil olursunuz” diye tepki gösterdi.

Toplantının ardından basına konuşan AKP’li İhsan Şener, “Bir hafta 10 gün içinde taslak olarak rapor hazır olacak. Raporumuz bilgi ve belgeler ışığında hazırlanacak. Olayda koordinasyon eksikliği görünüyor. Kişisel kanaatim budur. Tüm komisyonda ortaklaşa bir değerlendirme olmayabilir, itirazlar olabilir. Aralık ayı başında rapor üst komisyondan da geçer” dedi.

Levent Gök ise “Tüm kamuoyunun beklentisi bizden sorumluların bulunup ortaya çıkarılması. Eldeki belgelerle görüş bildirmeye elverişli belge olmadığı ifade edildi. Bize ifade edilen sivil otoritenin haberi olmadığı görüşüne biz katılmadık. Raporda ‘X kişi emri vermiştir, şu ekip değerlendirmiştir’ diye bir bilgi olmayacak. Bu olay karartılmak istenmektedir” dedi.

Komisyonun MHP ’li üyesi Atilla Kaya da gelinen süreci şöyle eleştirdi: “ AKP ‘Kasıt yoktur’ diyerek koordinasyon eksikliği üzerinde duruyor. Komisyonun eksik çalıştığını düşünüyoruz. Hedef tespitini yapan unsurlar dinlenmeliydi. Genelkurmay’dan ilgili en üst düzey yetkilinin çağrılması gerekiyordu.”