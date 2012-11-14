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Kürkçü: Roboski'nin siyasi sorumlusu hükümettir

Uludere Alt Komisyonu, Roboski katliamına ilişkin raporun yazımını bugün (14 Kasım 2012) tamamlayacak

14 Kasım 2012 14:20

Roboski katliamının  birinci yılını doldurmasına 43 gün kala, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Uludere Alt-komisyonu bugün (14 Kasım 2012) katliamla ilgili raporunu tamamlayacak.

Açlık grevleri dışındaki konularda meclis çalışmalarına katılmama kararı nedeniyle BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, raporun yazım sürecinde  yer almadı.  Bu doğrultuda Kürkçü komisyona önerisini dilekçe ile sundu.

 
Kürkçü'nün Uludere Alt Komisyonu'na verdiği rapor şöyle: 
 
"Grubumuzun cezaevlerindeki açlık grevleri sürerken, grevcilerin talepleri doğrultusundaki konular dışında komisyon çalışmalarına katılmama kararı uyarınca komisyonumuzun bugünkü toplantısına katılmayacağım. 
 
Bununla birlikte bugünkü toplantımızın önceden kararlaştırılmış gündemi bağlamında Komisyon Raporu’nun “Sonuç “ bölümünün yetkili ve görevli kurumlardan bize ulaştırılan bilgiler kadar bizden kasıtlı olarak saklanan bilgileri de göz önünde tutarak şunu saptaması gerektiği düşüncesindeyim:
 
Uludere/Roboski katliamının siyasi sorumluluğu hükümette, askeri sorumluluğu Genelkurmay Başkanlığındadır 
 
Raporumuzun bu eksen üzerine yerleştirilmesinin zorunlu olduğu kanaatimi başkanlığınıza ve komisyon üyelerine iletmeyi görev biliyorum"

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