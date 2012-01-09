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Politika

Uludere için alt komisyon TBMM (A.A)

09 Ocak 2012 19:51

-Uludere için alt komisyon TBMM (A.A) - 09.01.2012 - Irak sınırında meydana gelen ve 35 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayı incelemek üzere TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde alt komisyon kuruldu. AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün başkanlığında toplanan komisyon, AK Parti, CHP ve MHP gruplarının, Uludere'de meydana gelen ve 35 vatandaşın hayatını kaybettiği olay ile ilgili alt komisyon kurulmasına ilişkin önergelerini görüştü. Komisyon, müzakerelerin ardından, ''Şırnak'ın Uludere İlçesinde, Irak sınırında yapılan hava harekatı sonucunda meydana gelen olayı'' incelemek üzere alt komisyon kurulmasına karar verdi.

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