Uludere halkı: Operasyon öncesi haber verilirdi

<a rel="nofollow" name="_GoBack"><br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">Hülya Karabağlı <br /><br />T24/ ANKARA <br /></span><br />CHP’nin 6 kişilik ekibinden Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, “ Vatandaşlar, bu işe bilerek göz yumulduğunu düşünüyor” dedi. Operasyon konusunda vatandaş CHP heyetine, “ Bugüne kadar geniş çaplı operasyon öncesi mutlaka haberdar edilir ve uyarılırdık. Bu kez böyle olmadı. Bizi uyarsalardı; gitmezdik. Bu olaya bilerek göz yumuldu” dedi. <br /><br /><br />13-16 yaş arası 20 çocuk <br /><br />CHP heyeti, acılı ailelerle buluştu ve vatandaşlarla konuştu. CHP’nin bu işin peşini bırakmaması istendi. CHP’li Fırat, T24’e, “ Dramatik bir tablo var. Çok büyük bir acı yaşanıyor. 13 -16 yaş arasında 20 çocuk var düşünün”. <br /><br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">‘Devlet istese önlem alabilirdi” <br /></span><br />Vatandaşların ‘Devlet istese önlem alabilirdi” kanaati taşıdığına dikkat çeken Fırat, “ Bu olaya bilerek, göz yumulduğunu düşünüyorlar. Bile bile ölüme atıldıkları izlenimleri var. Bu işin ilk defa yapılmadığını ve bununu devlet tarafından bilindiğini anlattılar. Bu yüzden de devletin bilerek göz yumduğunu düşünüyorlar”. <br /><br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">‘Operasyondan haberdar edilmedik’ <br /></span><br />Daha önceki operasyonlarda nasıl yol izlendiğini vatandaşlar CHP’li Fırat’a şöyle anlattı: Bu iş ilk defa olmuyor ki? Yıllardır yapılır. Ama bu kadar geniş çaplı bir operasyon yapılacaksa önceden haber verilirdi. Yetkililer bizi uyarırlardı; ama uyarmadılar. Uyarsalar gitmezdik. Her zaman, ‘Çoluk çocuğunuz, yakılarınız gitti mi’ diye sordular. Biz de ona göre önlem alırdık”. <br /><br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">‘Türk askerleri sınırda bekletti’ <br /></span><br />Vatandaşlar, olayda ilginç buldukları tespitlerini aktardı. “ Türkiye’ye girişte Türk askerleri yolumuzu kesti. Bizi beklettiler. Bir yerde toplanmamızı sağladılar. Aydınlatma fişeği geldi ardından bombalama oldu”. <br /><br />Uludere'de incelemelerde bulunan CHP heyeti, izlenimlerini, vatandaşların anlattıklarını rapor haline getirecek. Manisa Milletvekili Hasan Ören, Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Ordu Milletvekili İdris Yıldız ve Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün heyette yer aldı.<br /><br /><br /><br /></a>