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Uludere belgeleri ilgili makamlara hâlâ gönderilmedi

Cumhurbaşkanı Gül 'Gönderildi' dedi ama Uludere belgeleri hâlâ savcıya ulaşmadı

29 Mayıs 2012 10:49

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “Askerî makamlar her türlü bilgiyi ilgili yargı makamlarına vermiştir” açıklamasıyla gündeme gelen Uludere katliamına ilişkin bilgi ve belgeler konusundaki belirsizlik sürüyor. Soruşturmayı yürüten Diyarbakır Özel Yetkili Başsavcılığı, Genelkurmay’a bağlı askerî birliklerden istenen belge ve bilgilerin kendilerine ulaşmadığını bildirdi. Uludere Alt Komisyonu ise savcılıktan talep ettikleri soruşturma dosyasının hâlâ kendilerine gönderilmediğini hatırlattı.

Bahar Kılıçgedik'in Taraf'ta yer alan haberine göre, Komisyon Başkanı AKP’li İhsan Şener hafta içinde belgeleri beklediklerini belirterek, “Gönderileceğine dair umudum var. Belgeler gelince komisyon olarak son toplantımızı yapacağız. Gelmezse de, elimizdeki bilgilerle yetineceğiz ve raporumuzu bu şekilde tamamlayacağız. 1 temmuzdan önce, raporu kamuoyuna açıklayacağız” dedi. Komisyonun CHP’li üyesi Levent Gök ise, “Belge ve bilgilerin, bilinçli olarak komisyona ulaştırılmadığını düşünüyorum. Karartma uygulanıyor” diye konuştu.

 

Raporun yazımına başlandı ama...

 

Komisyon üyeleri, katliama ilişkin raporlarını yazmaya başladı. Üyeler, şu ana kadar katliama ilişkin teknik kısımları yazdı ancak “esas kısma” hâlâ geçemedi. Uzun bir süredir, “esas kısmı” yazabilmek için savcılıktan istenen bilgi ve belgeleri bekleyen üyeler, bu bilgi ve belgeler içerisinde özellikle Genelkurmay’a ait olanların önemli olduğunu belirtiyor. Genelkurmay, 4 nisanda komisyona “operasyonun sınırdışı kurallarına uygun olarak yapıldığı”nın öne sürüldüğü yedi sayfalık bilgi notu dışında, katliama ilişkin asıl bilgi ve belgeleri, soruşturmadaki “gizlilik” kararını gerekçe göstererek iletmemişti.

 

Kısa süre içinde gidecek

 

Öte yandan, Diyarbakır Özel Yetkili Savcılığı kaynakları, komisyonun istediği bilgi ve belgelerin içinde olduğu dosyayı büyük olasılıkla bu hafta içinde TBMM’ye iletileceklerini bildirdi. Kaynaklar, soruşturmaya ilişkin Genelkurmay’a bağlı askerî birliklerden istenen belge ve bilgilerin ise hâlâ kendilerine ulaşmadığını aktardı. Savcılığın yazı ile sorular yönelttiği birlikler arasında Şırnak’ın Şenoba İlçesi 22’inci Jandarma Tugayı, Şırnak Merkez 23. Jandarma Sınır Tümeni, Batman, Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Diyarbakır 7. Kolordu, Malatya 2. Ordu Komutanlıkları yer alıyor.

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