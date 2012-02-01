-Uludere alt komisyonunun ziyaretine erteleme TBMM (A.A) - 01.02.2012 - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Uludere Alt Komisyonunun, bölgeye yapacağı ziyaret hava şartları nedeniyle ertelendi. Alt Komisyon, bugün bölgeye gidecek, 2-3 Şubat tarihlerinde de hayatını kaybedenlerin yakınları ile sivil ve askeri yetkililerle görüşecekti. Komisyon Başkanı Ayhan Sefer Üstün, Alt Komisyon Başkanı, AK Parti Ordu Milletvekili İhsan Şener'in ve alt komisyon üyesi milletvekillerinin gitmesi planlanıyordu. Alt komisyonun, hava şartlarının uygun olması durumunda haftaya bölgeye gideceği öğrenildi.