T24 LogoT24 Logo
Politika

Uludere Alt Komisyonu Şırnak'tan ayrıldı ŞIRNAK (A.A)

06 Şubat 2012 19:18

-Uludere Alt Komisyonu Şırnak'tan ayrıldı ŞIRNAK (A.A) - 06.02.2012 - Şırnak'taki temaslarını tamamlayan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, kentten ayrıldı. Şırnak'ın Uludere ilçesinde 34 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan olayı incelemek için 2 gündür Şırnak'ta bulunan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, bugünkü temasları kapsamında Valilikte, askeri yetkilileri ile kamu görevlilerini dinledi. Görüşmenin ardından Komisyon Başkanı Ayhan Sefer Üstün, gazetecilere yaptığı açıklamada, geliş amaçlarının öncelikle vatandaşlara taziye ziyaretinde bulunmak, vatandaşları ve kamu görevlilerini dinlemek olduğunu anımsattı. Bugün itibariyle, yetkileri çerçevesinde tüm kamu görevlilerini dinlediklerini ifade eden Üstün, şunları söyledi: ''O gün yaşadıklarını anlattılar bize, onları aldık. Dolayısıyla bugünkü çalışmalarımız burada bitti. Bu devam eden bir süreç. Devam eden süreç ile alakalı henüz detaylı bir bilgi vermek, soruşturmanın ve incelemenin selametine uygun düşmez. Şu, şunu dedi, bu, bunu dedi, şöyle olmuş, böyle olmuş gibi yorumlar ileri durumlar olur. Henüz daha o noktada değiliz. Komisyonun çalışmaları devam ediyor. Burada çok dar çerçevede bir kamu görevlisi grubunu dinledik. Dolayısıyla henüz böyle bir yargıya ulaşmak; 'şöyle olmuş, böyle olmuş' bunu beyan etmek dediğim gibi doğru olmaz. İnceleme mantığına uygun bir yaklaşım değildir.'' TBMM Heyeti daha sonra Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na geçerek oradan helikopter ile Diyarbakır'a hareket etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24