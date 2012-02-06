-Uludere Alt Komisyonu Şırnak'tan ayrıldı ŞIRNAK (A.A) - 06.02.2012 - Şırnak'taki temaslarını tamamlayan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, kentten ayrıldı. Şırnak'ın Uludere ilçesinde 34 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan olayı incelemek için 2 gündür Şırnak'ta bulunan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, bugünkü temasları kapsamında Valilikte, askeri yetkilileri ile kamu görevlilerini dinledi. Görüşmenin ardından Komisyon Başkanı Ayhan Sefer Üstün, gazetecilere yaptığı açıklamada, geliş amaçlarının öncelikle vatandaşlara taziye ziyaretinde bulunmak, vatandaşları ve kamu görevlilerini dinlemek olduğunu anımsattı. Bugün itibariyle, yetkileri çerçevesinde tüm kamu görevlilerini dinlediklerini ifade eden Üstün, şunları söyledi: ''O gün yaşadıklarını anlattılar bize, onları aldık. Dolayısıyla bugünkü çalışmalarımız burada bitti. Bu devam eden bir süreç. Devam eden süreç ile alakalı henüz detaylı bir bilgi vermek, soruşturmanın ve incelemenin selametine uygun düşmez. Şu, şunu dedi, bu, bunu dedi, şöyle olmuş, böyle olmuş gibi yorumlar ileri durumlar olur. Henüz daha o noktada değiliz. Komisyonun çalışmaları devam ediyor. Burada çok dar çerçevede bir kamu görevlisi grubunu dinledik. Dolayısıyla henüz böyle bir yargıya ulaşmak; 'şöyle olmuş, böyle olmuş' bunu beyan etmek dediğim gibi doğru olmaz. İnceleme mantığına uygun bir yaklaşım değildir.'' TBMM Heyeti daha sonra Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na geçerek oradan helikopter ile Diyarbakır'a hareket etti.