Uludağ'daki otopark kapasitesi iki katına çıkacak

BURSA, (DHA)- TÜRKİYE\'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’daki hizmet çıtasının yükseltilmesi amacıyla düzenlenen Uludağ Çalıştayı, Bursa Valisi İzzettin Küçük başkanlığında BURBAK, BUSKİ, İl Jandarma Komutanlığı, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve diğer kuruluşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye\'nin gözde kış turizm merkezlerinden Uludağ\'a gelen yerli ve yabancı turistlerin memnuniyetini arttırmak için düzenlenen Uludağ Çalıştayı, Bursa Valisi İzzettin Küçük başkanlığında, BURBAK, BUSKİ, İl Jandarma Komutanlığı, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve diğer kuruluşların katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya katılan kurum ve kuruluşlar, otel sahipleri ve kayak eğitmenleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Uludağ’da gözlemledikleri sorun ve sıkıntıları dile getirerek bu bilgiler ışığında sorunların giderilmesi noktasında çözüm yolları aradılar. Toplantıda Uludağ’ın asayişi ve gelen misafirlerin sorunsuz bir şekilde tatillerini geçirebilmesi için alınacak tedbirler ile ilgili görev dağılımı da yapıldı. Buna göre verilen işlerin dağılımının takibi için de bir komisyon oluşturuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin modern otopark iştiraki olan BURBAK’ı temsilen İşletmeler Müdürü Salih Şimşek de toplantıda hazır bulunarak Uludağ’da geçen yıl başlayan otopark hizmetlerini aktardı ve yeni sezonda neler yapılabileceğini hususunda katılımcılara bilgi verdi. Uludağ’daki otopark sorununu geçen yıl 3 otopark alanı ile çözüme kavuşturan BURBAK, bu yıl da devreye alınan otopark alanları ile kapasitesini iki katına çıkarmış olacak. Bunun için 2\'nci Oteller Bölgesi’ndeki teleferik istasyonunun karşısına 800 araçlık, Oteller Camii yanında bulunan alana 400 araçlık ve Alkoçlar Otel’in üzerine de 200 araçlık otopark alanı kazandırılmıştı. Bu yıl da ilave olarak Teleferik İstasyonu’nun karşısındaki otopark büyütülerek yaklaşık bin 500 araç kapasitesine ulaştırıldı ve ayrıca mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Büyük Otel’in yıkılmasıyla oluşturulacak alan da otopark alanı olarak kullanılacak.

Tüm Büyükşehir Belediyesi kuruluşlarının üzerlerine aldıkları görev ve sorumlulukları yerine getirerek yollarına devam ettiğini vurgulayan Vali İzzettin Küçük, çalışmaları nedeniyle özellikle BURBAK ve BUSKİ yetkililerine teşekkür ederek, yeni kış sezonunun kazasız belasız ve hayırlı geçmesi temennilerinde bulunarak toplantıyı noktaladı.

Toplantının ardından BURBAK İşletmeler Müdürü Salih Şimşek, Teknik Müdür Ahmet Şener, UKOME Şube Müdürü Selahattin Dinç, Uludağ Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Emre Kısa ve diğer yetkililer Uludağ’da incelemelerde bulundu.

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