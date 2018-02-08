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Uludağ'daki Büyük Otel yıkıldı, arsası otopark oldu

Halil ÖZÇOBAN- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE'nin en modern kayak tesislerine sahip Uludağ'daki Büyük Otel yıkılıp, arsası otopark olarak kullanılmaya başlandı

08 Şubat 2018 15:46

Halil ÖZÇOBAN- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE\'nin en modern kayak tesislerine sahip Uludağ\'daki Büyük Otel yıkılıp, arsası otopark olarak kullanılmaya başlandı. Güney Marmara Turizm ve Otel İşletmecileri Birliği Derneği (GÜMTOB) Başkanı Haluk Beceren, arsaya, altı otopark, üstü otel olan bir tesis yapılacağını öğrendiklerini söyledi.
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da, İl Özel İdaresi’ne ait tapulu tek tesis olan Büyük Otel, çıkarılan yasayla kurumun kapatılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. Belediye de oteli yıktı, yerine otopark yaptı. GÜMTOB Başkanı Haluk Beceren, “Uludağ’da Özel İdare’ye ait tapulu tek tesis Büyük Otel idi. Yıkılan hali, ilk hali değildi. Daha sonra büyütüldü. Uludağ’da bir dönemin en iyi otellerinden biriydi” dedi. Beceren, şunları kaydetti:
“Kanun değişikliğiyle özel idarelerin tüm varlıklarının büyükşehir belediyelerine devredilmesiyle, bu otel de Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. Büyükşehir Belediyesi de içinde var olan kiracıyı tahliye ederek, yeniden yapılmak üzere bu kış başında yıktı. Otelin yıkımıyla ortaya çıkan arazi düzeltilerek otopark olarak kullanılmaya başlandı. Birinci Oteller Bölgesi\'ndeki otopark sıkıntısı giderilmiş oldu. Gelecekte bu araziye nasıl bir yapı yapılacak, bilmiyoruz. Bu otoparkın geçici olduğunu düşünüyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tasarrufunda olan bu araziye altı otopark, üzeri otel olacak bir tesis yapılacağını öğrendik, öyle biliyoruz.”
HUKUK MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR
Bursa Valiliği Özel İdare’den tesisi Dörts İnşaat Yapı şirketi adına kiralayan işletmeci Emre Saklıca, tesisin belediyeye devredilmesinin ardından işletme ruhsatı için başvuruda bulundu. Kış sezonu için tur acentaları ve çok sayıda müşterisiyle bağlantıları yapan Saklıca, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’den, Büyük Otel’in yıkılıp, yerine otopark yapılacağını öğrendi.Tesisi tahliye eden Saklıca, maddi kayba uğradığını gerekçe göstererek Bursa 4’üncü Sulh Hukuk Mahkemesi’nde ‘zarar tazminat’ davası açtı.
Müvekkili Emre Saklıca’nın eski başkan Altepe’nin açıklamasının ardından tur acentalarının bir biri ardına rezervasyonlarını iptal ettiğini ifade eden avukat Sinan Subaşı, “Müvekkilimin Özel İdare ile yaptığı kira sözleşmesi gereği elinde kalan kiracılık süresi mevcut. Müvekkilim işletme ruhsatı alabilmek için büyük uğraşlar verdi. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin otelin yıkılıp otopark yapılacağını söylemesi üzerine büyük zarara uğradı. Başlattığımız hukuk davamız halen devam ediyor” dedi.

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