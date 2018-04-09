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Uludağ'da yürüyüşe çıkan genç kayboldu

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da ailesiyle birlikte pikniğe gittiği Uludağ'da yürüyüşe çıkan 22 yaşındaki Hasan Can Altan, ormanlık alanda kayboldu

09 Nisan 2018 23:32

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da ailesiyle birlikte pikniğe gittiği Uludağ\'da yürüyüşe çıkan 22 yaşındaki Hasan Can Altan, ormanlık alanda kayboldu. Ailesine telefonla kaybolduğunu belirten ve kısa süre sonra telefonla irtibatın kesildiği Altan\'ın bulunması için ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı.  
Uludağ\'ın Kirazlıyayla bölgesinde saat 12.30\'da ailesiyle birlikte pikniğe giden Hasan Can Altan, saat 14.30 sıralarında yürüyüş yapmak üzere ormanlık alana doğru gitti. Uzun süre dönmeyen Altan, daha sonra ailesini telefonla arayarak kaybolduğunu söyledi. Ailenin, bulundukları bölgeyi tarif etmelerine rağmen piknik alanına gelemeyen Altan ile telefon irtibatı da kesildi. Altan\'ın telefonunun kapanması üzerine endişelenen aile, jandarmaya haber verdi. Kısa süre sonra bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, NAK ve BAKUT\'tan oluşan 100 kişilik ekip sevk edildi.
6 SAATLİK ARAMALARDAN SONUÇ ALINAMADI
Ekipler ormanlık alana dağılarak arama çalışmalarına başladı. Havanın kararıncaya kadar Drone kamera ile havadan da arama da yapıldı. 6  saattir devam eden arama-kurtarma çalışmalarından sonuç alınamazken, aile havanın da kararmasıyla endişelenmeye başladı. Çalışmalar sürdürülüyor.

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