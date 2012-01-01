-Uludağ'da yeni yıl coşkusu BURSA (A.A) - 31.12.2011 - Yılbaşı tatili için Uludağ'ı tercih eden Rus turistler, 2012'ye Türkiye'den 2 saat önce ülkeleriyle birlikte girdi. Rus turistler, Türkiye ile ülkeleri arasındaki saat farkı nedeniyle Türkiye saatiyle 22.00'ye yaklaşırken konakladıkları otellerin lobilerinde toplanmaya başladı. Otel görevlilerinden televizyonda Rus kanallarını açmasını isteyen turistler, ülkelerinde saat 00.00'a yaklaşırken geri sayıma başladı. Rus turistler, ülkelerinde saat 00.00'ı gösterdiğinde şampanya patlattı. Yeni yıla coşkulu bir şekilde giren Rus turistler, birbirlerini kutlamayı da ihmal etmedi. Uludağ'daki Ağaoğlu Otel'de konaklayan bir Rus aile, yeni yıl şerefine havai fişekli kutlama yaptı. Açık alanda gerçekleşen havai fişek gösterisinin ardından Rus turistler yeniden otellerine döndü. -Yılbaşının şanssızları- Uludağ'da yerli ve yabancı turistler yeni yıla coşkulu bir şekilde girerken, otel ve diğer eğlence merkezlerindeki çalışanlar ise misafirlerine en iyi hizmeti sunabilmek için büyük bir özveriyle çalıştı.