Türkiye’nin en modern kayak tesislerine sahip Uludağ'da tuvalet krizi yaşanıyor. Pistlerde kayak yapanlar otele gitmek zorunda kalırken, günübirlik tatilciler bu ihtiyaçlarını ormanlık alanda gideriyor.



Kayak severlerin ‘Beyaz Cenneti’ Uludağ'da her iki oteller bölgesinde halka açık tuvaletin bulunmaması tepki ve sıkıntıya neden oluyor. Uludağ'da kalan tatilciler pistlere çıkmadan önce tuvaletlerini yapmak zorundalar. Kayak sırasında sıkışan tatilciler ise ihtiyaçlarını ancak kaldıkları otellerde giderebiliyor. Günü birlik Uludağ'a çıkan tatilciler ise bu sorunlarını ikna edebilirlerse otellerden, aksi halde ise ormanlık alanlarda gidermek zorunda kalıyorlar.



Uludağ Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı Serdar Yazıcı, halka açık tuvaletin bulunmamasının, Uludağ'daki en büyük sorunlardan biri olduğunu söyledi. “Modern tesislerin olduğu böyle bir yerde bu büyük bir eksiklik” diyen Yazıcı, “Uludağ'dan birçok bakanlığın sorumlu olması, problemlerin çözümünde engel oluyor. Tuvalet açılması için yıllar önce yaptığımız girişimlerden bir sonuç alamadık. Konu son olarak önceki ay gündeme geldi. Vali beye durumu anlattık. Bakanlıklara önerilerde bulunduk. Fakat yine sonuç alamadık” dedi.



Halka açık tuvaletin yapılması için yer gösterdiklerini de belirten Yazcı sadece tuvalet sıkıntısı yüzünden Uludağ'a gelmekte endişe eden tatilcilerin bulunduğunu sözlerine ekledi.



Her yıl ortalama günü birlikçiler dahil 750-900 bin kişinin geldiği 6 bin yatak kapasiteli Uludağ'da, 1'inci ve 2'nci bölgede özel sektöre kamuya ait toplam 26 otel ve misafirhane bulunurken, her iki bölgede kamuya açık 27 kafeterya hizmet veriyor. (DHA)